RegeneraciónMx, 8 de Diciembre de 2022.- La Reforma Electoral apoyada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es considerada necesaria por 51% de los mexicanos, incluyendo algunos de los que asistieron a la marcha del pasado 13 de noviembre, llamada ‘El INE no se toca’.

Según el Gobierno Federal, esta información se obtuvo de diversas encuestas, entre ellas algunas solicitadas por la propia oposición. Por ejemplo. una encuesta del mismo INE reflejó que la mayoría de los ciudadanos preferiría disminuir el presupuesto destinado a los partidos políticos y reducir el número de diputados y senadores.

Incluso, según las encuestas un 78% de los ciudadanos consideró que los consejeros magistrados electorales deben ser electos por voto popular. Incluso, durante ‘la mañanera’ se mostró un video en el que algunos de los asistentes a la marcha del INE opinaron a favor de este punto cuando se les cuestionó.

Pese a ello, algunos medios y miembros de la oposición, como Denise Desser, Claudio X González, Javier Lozano y la revista Proceso emprendieron durante semanas una campaña para desacreditar la Reforma Electoral y muchos les creyeron. La prueba está en que los argumentos difundidos por estos personajes, y que fueron desmentidos en ‘la mañanera’, los sostuvieron algunos ciudadanos durante la mencionada marcha, aunque no podían ni argumentar sus posturas.

Cuánto gana Lorenzo Córdova Vianello

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, admitió que gana más que el presidente López Obrador y que no está violando la Constitución Mexicana. No obstante, según el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el límite de la percepción ordinaria mensual del Presidente es de 174 mil 26 pesos mensuales brutos, es decir 120 mil pesos mensuales netos, que incluye sueldo y prestaciones en efectivo y en especie.

Pero en el caso del INE, según datos del Tabulador de Sueldos para el Personal de Servicio Profesional Electoral y la Tabla de Remuneración Bruta y Neta, consejeros como Lorenzo Córdova ganan más de 262 mil pesos mensuales con sueldo base, prestaciones en efectivo y en especie incluidas.

De tal manera que sí hay funcionarios del INE que ganan más que el Presidente de la República y que están violando la Constitución. Y para más detalle, Ana Elizabeth García Vilchis expuso que, según el Artículo 127 de la Carta Magna, se considera remuneración o retribución a toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.

Asimismo, dice que ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.

Sin embargo, Lorenzo Córdova alega que no se toma en cuenta la percepción en especie, como las despensas que, por cierto, no las recibe el INE. Pero quiere equiparar otros rubros que excluyen la propia definición del Artículo 127 como los servicios y apoyos, y es que Córdova se aferra no solamente a mantener el INE como está, con todo y sus deficiencias, sino a mantener sus privilegios a costa del erario, incluyendo su remuneración más alta que la de AMLO, señaló García Vilchis.

Finalmente, la encargada de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana mostró una comparación del sueldo de Lorenzo Córdova con el sus homólogos en otros países que tienen autoridad electoral, como Chile, Colombia y Argentina.