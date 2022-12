Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El organismo Servicios de Salud de Tamaulipas (SST), viene siendo solamente un estorbo a la Secretaria Estatal de Salud y perjudicando severamente a las personas, ya que desde antes de octubre del 2021, no suministra los medicamentos CELLCEPT y PROFRAF a un trabajador del Hospital General Materno Infantil de Reynosa, por lo que el Poder Judicial Federal, le da tres días al organismo para hacerlo, en caso contrario iniciaran las sanciones de la Ley de Amparo.

El Juez José Guerrero Durán, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Victoria, en el juicio de amparo 1661/2021 acordó “se advierte que a la fecha la autoridad responsable no ha cumplido con la sentencia de amparo…, En consecuencia, a fin de dar continuidad a la fase de ejecución, con sustento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, se requiere a SST, para que dentro del término de tres días hábiles, computados legalmente, acredite los trámites realizados para otorgar los medicamentos necesarios para atender su padecimiento (insuficiencia renal crónica).”

La sentencia emitida el 23 de marso del 2022, otorgó el amparo para que SST, proporcione al ciudadano de forma inmediata y eficaz los medicamentos consistentes en ‘CELLCEPT de quinientos miligramos y PROFRAF, de un miligramo que precisa para su padecimiento (insuficiencia renal crónica), por el tiempo que sean indicados; y, verifique el cumplimiento del tratamiento que corresponda.”.

El Juez señalo en la sentencia que, la autoridad responsable no ha dado el debido cumplimiento, en forma completa, a su deber de vigilar y proveer, respectivamente, sobre el suministro de los medicamentos al ciudadano; sino que sólo se concretó en referir en su informe justificado que proporcionó los medicamentos, como se desprende del catálogo de salidas del Hospital General Materno Infantil de Reynosa, que anexa para tal efecto; sin embargo, con ello no se demuestra que los haya recibido, ya que no obra constancia de recepción de los mismos.

Cabe destacar que SST, fue creado por las Legislaturas y Gubernatura que encabezaron los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), principalmente para actuar como agencia de outsorcing de trabajadores, “quitándole” la responsabilidad a la Secretaria Estatal de Salud, sin embargo la realidad es que al último la Gubernatura del Estado es la que asume los costos de todo.

El empleado del Hospital General Materno Infantil de Reynosa, órgano de la Secretaria Estatal de Salud, por lo que cuenta con seguridad social en el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (Ipsset), presento la demanda de amparo el 21 de octubre del 2021; a él, le fue diagnosticado con un problema en los riñones, para lo cual fue atendido en el Hospital General de Ciudad Victoria, comenzando su tratamiento, posteriormente atendiendo su situación le fue colocado un catéter para después realizarse una cirugía de hemodiálisis.

Situación por la cual ha requerido mucho medicamento, por lo que debido a su estado de salud se encuentra en tratamiento, el cual consta de dos medicamentos CELLCEPT de quinientos miligramos y PROFRAF, de un miligramo, mismos que no le han sido entregados en tiempo y forma, por lo que se ha visto en la necesidad de comprarlos de su propio bolsillo, sin que a la fecha, la autoridad se lo ha suministrado.