Un tribunal de Buenos Aires sentenció a seis años de prisión a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, además de que la inhabilitó de por vida para ejercer algún cargo público, pero se espera que la funcionaria apele esta condena, por lo que no será efectiva de inmediato; el tribunal también dictó penas por el mismo tiempo para otros acusados, como el empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Tras darse a conocer la resolución emitida por el tribunal, Cristina Fernández de Kirchner utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje y anunciar que no va a ser candidata en las próximas elecciones. «“El 10 de diciembre del 2023 no voy a tener más fueros, así van a poder dar la orden de que me metan presa. Sí, presa, pero nunca una mascota. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senadora, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo a mi casa, la misma de la que salí un 25 de mayo de 2003 para acompañar a quien fue mi compañero”, dijo.

De igual manera, Cristina Kirchner consideró que la sentencia “real” contra ella “no son los seis años ni la cárcel”, sino “la prohibición perpetua a ejercer cargos políticos”, y remarcó que todos los puestos a los que accedió “fueron siempre por el voto popular”. “Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner: en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria en el 2019, cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Por esto me están condenando. Esta es la verdad de la milanesa, que la cuenten como quieran”, resaltó.

¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022

Finalmente, la vicepresidenta sentenció que “esta condena no es por las leyes de la Constitución, administrativa o del Código Penal, es una condena que tiene su origen en un determinado sistema. Yo ya hablé de lawfare y ahora expuse la idea del partido judicial, pero, en realidad, esto es mucho más simple, esto es un Estado paralelo y mafia, mafia judicial”.

La sentencia emitida este martes 6 de diciembre fue por fraude y corrupción, mientras la política se desempeñaba como presidenta de Argentina, es decir, durante los dos mandatos que tuvo de 2007 a 2015. Kirchner, de 69 años, fue hallada culpable de «administración fraudulenta» en perjuicio del Estado en el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz (Patagonia, sur), su cuna política.

La corte integrada por tres jueces comprobó la administración fraudulenta pero desestimó la acusación de la Fiscalía de que la peronista había liderado una asociación ilícita y por los cuales había pedido 12 años de cárcel. La acusada escuchó el fallo en su despacho en el Senado, cámara que preside por ser vicepresidenta; desde ahí negó las imputaciones y acusó al tribunal de tener la condena escrita desde el inicio del juicio y de actuar como un “pelotón de fusilamiento”.

Mientras, decenas de simpatizantes de fuerzas izquierdistas se congregaron en torno de la sede de los tribunales federales para dar su apoyo a la exmandataria cuando el veredicto fue leído. El edificio en todo momento estuvo rodeado de vallas y fuertemente custodiado por policías.

Así fue el juicio contra la vicepresidenta argentina

Fernández de Kirchner fue hallada culpable de adjudicar de forma irregular durante sus dos mandatos (2007-2015) 51 obras viales con fondos nacionales a Lázaro Báez, un empresario allegado, lo que supuso una defraudación al Estado por cerca de mil millones de dólares.

El fallo puede ser apelado y quedará firme cuando así lo resuelva la Corte Suprema de Justicia, un proceso que podría demorarse años. Hasta entonces, la vicepresidenta podrá postularse para cualquier cargo de elección popular -desde una banca en el Congreso hasta la presidencia- según lo establece la ley.

Este es el primer juicio a Fernández de Kirchner y el primer pedido de condena al que se enfrenta. Otras investigaciones judiciales han sido cerradas y varias por distintos delitos siguen abiertas. Se espera que la condena tenga un fuerte impacto ya que es la primera vez que un vicepresidente argentino es condenado estando en funciones y porque Fernández de Kirchner es la figura política más relevante de los últimos 20 años.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron durante el juicio que la empresa de Báez fue una estructura creada para extraer fondos del Estado mediante la asignación irregular de obras públicas y que cuando concluyó el mandato de Fernández de Kirchner desapareció. También afirmaron que varios proyectos viales registraron sobrecostos y muchos nunca se terminaron.

Señalaron que este esquema corrupción, «el mayor que se haya conocido en el país”, también estuvo vigente durante la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), marido y antecesor de la vicepresidenta y quien falleció tres años después de dejar el poder.