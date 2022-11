Con un atuendo en negro con lentes oscuros la cantante estadounidense Miley Cyrus se presentó en el Corona Capital abriendo su presentación con su éxito “Breaking ball”, lo cual causó una euforia masiva.

“La próxima semana es mi cumpleaños y sé que ustedes saben, pero para mÍ es muy importante porque ahora sé lo que quiero hacer y lo hago por convicción y por eso quiero ofrecer un show dedicado a ustedes pero sobre todo dedicado a mÍ”, palabras que fueron celebradas por sus seguidores.

La presentación subió de tono al escuchar otro de sus éxitos titulado “Nothing brakes like a heart”. “He cantado por 15 años y antes cuando lo hacía siempre era por alguien más ahora lo hago por mi, por mi libertad”, fueron las palabras que ofreció durante su presentación.

Además, agregó “muchas veces me he preguntado si amo lo que estoy haciendo y al recorrer hermosos países me he dado cuenta que si amo lo que hago”.

La cantante quien se dio a conocer gracias a la serie de televisión Hanna Montana deleitó a sus seguidores con sus éxitos como “Plastic cards”.

Sentada en un banco alto en medio del escenario Miley le preguntó a sus seguidores, “Alguien ha sentido ansiedad, inseguridad y no saben porqué, muchas veces me he sentido sola pero ahora que los veo sé que no estoy sola”.

“Esta canción quiero que todos las canten porque es desde hace 15 años” fue la introducción para cantar “The climb”.

Uno de los temas celebrados de la cantante fue “We can’t stop”, el cual se convirtió en un solo coro en el escenario principal del festival de música.