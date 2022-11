Miguel Herrera fue destituido de su cargo como director ténico de los Tigres de la UANL el pasado miércoles 9 de noviembre, pero de forma inmediata se comenzó a especular sobre un posible regreso a la Selección Mexicana y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya tiene su postura al respecto, aquí te contamos todos los detalles.

La relación laboral entre el Piojo y la directiva Felina finalizó en términos amistosos con caluroso abrazo con Mauricio Culebro, ahora el exdefensor se agregará a una televisora para seguir de cerca el Tri durante el Mundial de Qatar 2022 y tal vez la vida lo regrese al banco más pronto de lo que muchos piensan.

En este punto tenemos que recordar que Miguel Herrera tuvo una breve estancia con el equipo nacional: llegó en 2013 para vencer en el repechaje a Nueva Zelanda y asegurar el boleto al Mundial de Brasil 2014, ahí su escuadra dio grandes exhibiciones y se quedó a nada del quinto partido.

Sin embargo, el Piojo perdió el trabajo en julio de 2015 luego de supuestamente haber agredido al periodista Christian Martinoli en el aeropuerto de Philadelphia tras algunas críticas y ahora la revancha con México estaría a la vuelta de la esquina.

Probablemente una de las mejores virtudes de Miguel Herrera como entrenador es el vínculo y química que alcanza con sus futbolistas, lo que generalmente se refleja en la cancha, de hecho, Francisco Arredondo de Mediotiempo asegura que es del gusto de la actual administración de la FMF.

En ese sentido, es muy probable que Gerardo ‘Tata’ Martino se despida del banquillo Tricolor después del Mundial de Qatar 2022 y las estrellas se alinearían para la vuelta del Piojo, solo sería cuestión de tiempo para que eso suceda.

Cabe destacar que el estratega mexicano ha dejado en claro que la oportunidad con Selección Mexicana nunca debería ser negada, incluso a principios de este año concedió una entrevista a ESPN en donde tocó el tema a profundidad y veremos cómo se desarrollan las cosas en los siguientes meses.

“Creo que mi nombre siempre ha estado en la mesa, me da mucho gusto y orgullo, quiere decir que hago las cosas bien a donde me presento a trabajar. Mi cabeza está al 100% con Tigres, también lo he dicho, nunca le diría que no a la Selección”, expresó en aquel entonces.