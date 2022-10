El libro sobre la autobiografía del príncipe Harry promete ser “íntimo” y “sincero”, relatando todas sus anécdotas sobre su vida privada y las diferentes dificultades, procesos por los que tuvo que pasar desde niño hasta la actualidad, ya tienen fecha de lanzamiento y sin dudas, es esperado por sus seguidores.

Debido al fallecimiento tan repentino de la Reina Isabel II, el lanzamiento del libro se vio retrasado, pero al parecer ya habría una nueva fecha y sería el 10 de enero del año 2023. El escrito fue realizó por el autor estadounidense J. R. moehringer, que ya ha realizado otros libros sobre memorias de reconocidos famosos.

El Duque de Sussex y esposo de Meghan Markle, recibiría una buena suma de dinero por relatar sus memorias más íntimas y privadas de su vida, se establece un valor de 36, 8 millones de libras esterlinas, es decir 42 millones de euros. Indudablemente, la historia de su vida es muy esperada por todos sus fanáticos.

“Mientras Diana, la princesa de Gales, era enterrada, millones de personas se preguntaban qué debían estar pensando y sintiendo los príncipes, y cómo serían sus vidas a partir de ese momento”, se comentaba con anterioridad y ahora al final el príncipe Harry podrá relatar su historia, lo que vivió en carne propia.+

