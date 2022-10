¡Está a la vuelta de la esquina! Solo unas cuantas semanas nos separan del inicio del Mundial Qatar 2022, así que los aficionados en todo el planeta comienzan a pulir los detalles para emprender la aventura, sin embargo, se debe tener en cuenta un requisito que necesitarán las mujeres embarazadas para asistir.

La próximas edición de la Copa del Mundo de la FIFA se celebrará por primera vez en Medio Oriente, rodeada de la cultura árabe que puede resultar muy distinta para los turistas que no frecuentan la región, por ello muchos quieren saber hasta el mínimo detalle para evitar contratiempos en el viaje.

Qatar 2022: Mujeres embarazadas no podrán ir al Mundial sin este requisitoMundial. ¿Qué necesitan las embarazadas para ir a Qatar 2022?. Foto: Especial

FUTBOL

David Ramos

Por David Ramos

jueves, 27 de octubre de 2022 · 12:01

De entrada, debemos mencionar que es obligatorio contar con la Hayya Card, seguro médico y hospedaje en el país, además, hay algunas restricciones que no tenemos que pasar por alto debido a las costumbres locales:

No beber alcohol en vías públicas

No se podrán usar máscaras de lucha libre al entrar a los estadios

Se aconseja cubrir los hombros y rodillas, no usar prendas rasgadas o escotes pronunciados

No debe haber muestras de cariño en público entre parejas homosexuales

¿Qué necesitan las mujeres embarazadas para ir al Mundial de Qatar?

A lo anterior se agrega un requerimiento especial para las mujeres embarazadas que acudan al Mundial de Qatar 2022: deberán portar un acta de matrimonio, al menos es lo que recomendó la embajada de Estados Unidos.

El documento será clave en caso de que se requiera atención médica, pero aquellas que no estén casadas o que hayan sido víctimas de un abuso tendrán que ponerse en contacto con las embajadas antes de acudir con las autoridades de Qatar.

Finalmente, recordamos que otra de las importantes restricciones en la nación es el sexo fuera del matrimonio, por lo que se exhorta a todos los fans a respetar las reglas.