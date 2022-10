El Subsecretario de Derechos humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que a Tomás Zerón de Lucio, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), le ofrecieron garantías de criterios de oportunidad sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa; es decir, la opción de que el Ministerio Público pudiera abstenerse de ejercer la acción penal, siempre que se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

En la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, Alejandro Encinas indicó que se reunió con Tomás Zerón a solicitud de los padres de familia de los normalistas que determinaron que en caso de que no avanzara el tema de extradición se buscara establecer una comunicación con el exfuncionario para poder asumirse un compromiso con el fin de aportar información sobre el caso para poder acceder al criterio oportunidad.

“Se realizó el contacto a través de su abogados, que incluso fue iniciativa de sus propios abogados y sostuvimos reunión donde se le ofreció abiertamente las garantías de que el criterio de oportunidad al que pudiera llegar con la autoridad judicial se cumpliría de manera puntual. No lo aceptó, es así de sencillo”, detalló Encinas.

Agregó que aunque ha habido contacto todavía con los abogados de Tomás Zerón a la fecha no se ha llegado a asumir el compromiso. Dijo que desde el inicio se han identificado 154 eventos para armar un rompecabezas de la indagatoria. “Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes como son modo, motivo, lugar, participaciones y destino”. Además dijo que este proceso debe verse de manera integral.

Alejandro Encinas señaló que a dicho análisis se integran los datos obtenidos de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), la información de la Secretaría de la Defensa, así como la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de los mensajes de la DEA y el último pliego de la comisión de la Fiscalía.

El también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a a Justicia (CoVAJ), indicó en la Mañanera que en la reunión que tuvo con Tomás Zerón, le dio a conocer el mensaje que le mandó el presidente López Obrador para «apoyarlo» a cambio de que brindara información para resolver el caso de los normalistas despararecidos en el municipio de Iguala, Guerrero.

Dicha reunión fue ventilada por el medio estadounidense The New York Tiimes, donde señalaron que Alejandro Encinas se había reunido por tres horas con el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal y su equipo de abogados. Además indicó que el propio Encinas habia reconocido que no pudieron autentificar algunas conversaciones en WhatsApp sobre el tema. «Yo soy el principal sorprendido esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo pues la verdad no fue así, sería una falta de respeto a mi equipo de trabajo», dijo Encinas.

Desde 2020 se busca extraditar a Tomás Zerón

Tomás Zerón de Lucio fue el titular de la AIC durante el sexenio del anterior presidente de México, Enrique Peña Nieto, en ese periodo sucedió el atentado en Iguala, Guerrero, donde le entonces presidente municipal, José Luis Abarca, mandó a atacar a los normalistas pensando que sabotearían un evento que tendría su esposa María de los Ángeles Pineda Villa en el DIF.

Con ayuda de la policía municipal e integrantes del narcotráfico, los 43 estudiantes de la Escuela Isidro Burgos fueron «levantados» para no volverse a saber nada sobre su paradero. Tanto el otrora alcalde y su esposa actualmente siguen su proceso penal en prisión, pero no así Zerón de Lucio que partió a Israel donde actualmente reside.

Desde septiembre de 2020, el gobierno de México presentó una solicitud para extraditar desde Israel a Tomás Zerón, tras ser acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014.

Al respeto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a Tomás Zerón como el segundo hombre en importancia sobre el considerado crimen de Estado, al señalarlo de ser uno de los responsables directo para tratar de dar carpetazo a la indagatoria, solo por debajo del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien es recordado además por decir la frase «Ya me cansé» cuando se llevaban a cabo las primeras investigaciones del caso de Iguala.