Nuevamente el servicio de Instagram y Facebook falla. Así que tranquilo, no eres tú, no es tu internet y tampoco tu compañía de red para dispositivos móviles. De acuerdo con el portal Downdetector, los errores que se presentan fueron confirmados. La mañana de este jueves 27 de octubre colapsó Meta. Según informan, desde las 8:30 horas las fallas en la app favorita de los centennials se presentaron y van en aumento. Por su parte, la principal red de Mark Zuckerberg, aunque reporta menos descuidos, aumentan conforme el tiempo pasa. Al parecer se registraron en esta plataforma desde las 8:40 horas.

De manera puntual, la página de monitoreo de problemas y caídas en tiempo real compartió que, en el caso de Facebook tiene 45 por ciento de problemas para iniciar sesión, 44 de carga del feed o mejor conocido como página de inicio y 11 en la publicación de contenidos multimedia y escritos. Por su parte, en Instagram, se detectó un 58 por ciento de fallos en la carga del muro o el perfil principal, 31 al iniciar sesión y 10 en la publicación de fotos, videos, reels e historias.

Estos cortes se vieron en aumento desde las 8:00 horas aproximadamente y tuvieron su pico más alto entre las 9 y 10 de la mañana del día de hoy. A pesar de esto los internautas toman la caída con mucho humor y llenaron a Twitter de memes, comentarios, quejas ¡y demás! Cabe aclarar que dicha caída fue a nivel mundial, no solo México se vio afectado por la falla de Meta.

Nos dimos a la tarea de recopilar los mejores contenidos y aquí te los compartimos

En lo que se restablece el servicio, nuestros usuarios de la nueva adquisición de Elon Musk nos regalaron divertidos memes y comentarios para pasar el rato amargo de perder un par de horas el contacto en línea. Cabe destacar que Messenger también presentó fallos. Según registró Downdetector el 100 por ciento en el envío de mensajes. Aunado a esto, la app reportó otra caída a nivel global el pasado 25 de octubre, en esa ocasión el servicio tardó casi dos horas en restablecerse. Solo que en ese suceso arrastró a WhatsApp consigo.

¿Qué hacer para verificar que son las apps y no el celular o la conexión de internet?

Para estar seguros que con dichas redes sociales o nuestro celular, lo primordial es verificar nuestra navegación dentro del dispositivo móvil. Sin embargo, hay más pasos que podemos seguir para descartar que el error no sea general o de la conexión web que estemos utilizando. Solo toma un par de minutos y con esto finalmente saldremos de dudas para verificar que son las aplicaciones las que están mal o, en el caso de que el error provenga del equipo, acudir a un centro de reparación para evitar que aumente el daño al software.

Comprueba los datos móviles.

Si tienes la posibilidad, accede a las redes desde una computadora.

De contar sólo con el celular, prueba otras apps o páginas web.

Si has comprobado que solo no te funciona a ti, verifica que las aplicaciones estén actualizadas y reinicia el dispositivo.

En casos extremos, desinstala y vuelve a instalar la app afectada.

Con estos pasos no solo verificarás el estado de las redes sociales, también tendrás una solución rápida y eficaz que te dé una respuesta instantánea. ¡Así que ya lo sabes! Guarda la calma y continúa con tus actividades cotidianas. Tarde o temprano Meta corregirá la falla y el sistema se restablecerá.