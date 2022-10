Desde luego que el Auditor Superior del Estado, JORGE ESPINO ASCANIO no tiene pensado renunciar a su cargo, cuyo periodo vence en febrero del 2024.

Es obvio que no lo hará porque todavía tiene tarea pendiente y por lo tanto, va a preferir “nadar de muertito” y mantener agarrados de donde ya saben a los alcaldes y demás órganos descentralizados del Estado.

Si la ASE ha sido un órgano institucional, autónomo e incluso apolítico habría que concederle el beneficio de la duda, aunque a diferencia del titular de la Fiscalía General de Justicia en el Estado IRVING BARRIOS MOJICA, ESPINO no se ha visto involucrado en temas espinosos.

Y aunque en la labor de fiscalización la Auditoría Superior del Estado ha detectado presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, pocos, escasos, por no decir nadie ha pisado la cárcel.

Los pocos alcaldes o ex servidores públicos, han caído pero no por malos manejos financieros, sino por otras causas.

Un caso concreto lo es el ex alcalde de Victoria XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, de quien se difundió múltiples irregularidades pero que, para el titular de la Auditoría Superior del Estado JORGE ESPINO ASCANIO ha sido insuficiente.

Tan es así, que XICO no acudió a un segundo citatorio enviado por la Contraloría del Ayuntamiento de Victoria.

Empresas factureras fantasma, sin domicilio fiscal, elevados pagos y toda una serie de presuntas situaciones irregulares, cometidas por XICO, no las ha podido encontrar el Auditor JORGE ESPINO. Que tal.

De ese tamaño es la capacidad fiscalizadora o contable de la ASE.

Habría que decir también que en su momento, la ex diputada de Movimiento Ciudadano PATRICIA PIMENTEL RAMÍREZ acudió a la FGJE y presentó una denuncia contra GONZÁLEZ URESTI, por presuntos manejos financieros.

¿En qué quedó? Todavía es fecha que se desconoce si se le dio seguimiento o no.

Lo cierto es que JORGE ESPINO se lava las manos y deja que sea el personal de la ASE quien revise y fiscalice el recurso público.

Sin embargo, el titular de la ASE no debería sentirse confiado de que terminará su periodo hasta en febrero del 2024, toda vez que su labor al frente de la Auditoría empezó a evaluarse desde hace semanas.

Desde luego que hay algunas cuestiones que no quedan muy claras y que tendrá que explicarlas, porque no es posible que el Gobierno del Estado esté encontrando múltiples irregularidades de la anterior administración estatal y sea precisamente el ente fiscalizador, el que no se dé cuenta de ello.

Del uno de octubre a la fecha, los cambios en la estructura de gobierno y entes descentralizados se han estado realizando.

Y aunque posiblemente continuarán en el resto del año, apenas iniciado el 2023 vendrán en otros organismos, tomándose en cuenta que todo lo que se ha detectado mal hasta ahora, es una evidencia de que no se han hecho las cosas bien. En fin.

[email protected]