En plataformas como Mercado Libre, se ofrecen varios miles de pesos por aquellos que tengan en su poder billetes o monedas con ciertas características que las convierten en todo un artículo de colección. El Banco de México ha lanzado dinero conmemorativo que con el tiempo se convierte en toda una reliquia.

Ya sea por un defecto, año en que fueron puestos en circulación, número de serie o detalles de impresión que ya no existen, los coleccionistas ofrecen o buscan este tipo de billetes y monedas. Eso sí, lo ideal es asesorarte por algún experto en numisática para que no compres o vendas a un defraudador.

Si tienes mucha morralla ahorada o en tu monedero, ve sacando todo el cambio para ver si tienes esta moneda de 2 pesos por la que ofrecen hasta 50 mil pesos. Y es que, encontrarla parece una tarea difícil, pues de su tipo ya no hay en circulación y por eso es tan buscada por los coleccionistas.

Ofrecen 50 mil por moneda de 2 pesos «escasa»

Además de su valor económico, las monedas y billetes se han convertido en todo un artículo de colección por el que muchos están dispuestos a pagar miles de pesos. Hay probabilidad de que en tu bolsillo guardes uno de estos objetos por los que se oferta mucho dinero.

En Mercado Libre, un comprador ofrece 50 mil pesos mexicanos por una moneda de 2 pesos que fue puesta en circulación en 1995. Pero no es el año lo que le da su gran valor, sino que conserva un detalle de impresión que las monedas actuales ya no tiene: una N junto al signo de pesos. Sin duda un gran objeto coleccionable, pues ya no hay en existencia.

Otros detalles a tomar en cuenta en algunas monedas son defectos de fábrica, número de serie o folios AA o AB, pues fueron las primeras en estar en cicurlación y ya no se emiten en la actualidad. Estas características aunmetan su valor, por lo que si te interesa venderlas, ponle más atención a la morralla que cargas en el bolsillo, pues podrías tener una reliquia entre tus manos.