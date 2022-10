De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional (SMN), ocasionará lluvias y vientos fuertes, además de oleaje elevado por su presencia en el Océano Pacífico. Así puedes seguir su trayectoria en vivo desde tu celular.

Roslyn se mantiene como tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h Ø Se estableció zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical, desde Manzanillo, Colima, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. A las 16:00 horas, tiempo del centro de México, en el Océano Pacífico, Roslyn continúa como tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 11 km/h. Se ubicó a 285 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 315 al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

Durante la tarde de hoy, las bandas nubosas de Roslyn propiciarán lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en sitios de Guerrero, muy fuertes (de 50 a 75 mm) en áreas de Michoacán y fuertes (de 25 a 50 mm) en zonas de Colima, Jalisco y Oaxaca, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Colima, Guerrero y Michoacán. Las lluvias pronosticadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional(SMN), de la Comisión Nacional del Agua, y seguir las indicaciones de las autoridades estatales, municipales y de Protección Civil.

Tropical Storm #Roslyn is expected to strengthen into a hurricane by this weekend, then make landfall over the west-central coast of Mexico.

