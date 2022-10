Haz fama y échate a dormir… Ese dicho se le aplica al América luego de su derrota 1-2 ante Toluca en el Estadio Nemesio Díez, donde además de que le perdonaron una expulsión, también le marcaron un gol anulado a Camilo Sanbezzo por supuesto fuera de lugar. Así lo analiza Felipe Ramos Rizo.

En el análisis arbitral de Futbol Picante, el árbitro mundialista en Corea-Japón 2002 analizó las jugadas más polémicas de la Semifinal ida entre Águilas y Diablos Rojos, asegurando que el nazareno Marco Ortiz hizo un buen trabajo que, no obstante, al final fue empañado por un gol anulado y una segura expulsión.

Con la fama de que al América siempre lo ayudan sobre todo en Liguilla, la mesa de análisis se puso candente pues, a diferencia de la NFL, nunca hubo una toma clara que pudiera revertir la decisión tomada en el terreno de juego, pero incluso así fue gol anulado a Sanvezzo y una posible expulsión de Henry Martin ni siquiera fue revisada.

Gol anulado a Toluca: Felipe Ramos Rizo aclara polémica

Al minuto 54, una pelota aérea en la que Camilo Sambezzo aprovechó una pifia de Sebastián Cáceres tras una peinada de Carlos González, enfilándose solo contra Guillermo Ochoa y definiendo a un costado para anotar el que hubiera sido el lapidario 3-0, pero que fue gol anulado por Marco Antonio Ortiz por instrucciones del VAR, supuestamente por fuera de juego.

El tanto fue revisado en las alturas, desde donde le avisaron al árbitro que el jugador de los Diablos presuntamente estaba en fuera de lugar, dejando un mar de dudas en los aficionados pues no había alguna toma clara que indicara lo contrario, además de que en la segunda jugada el mismo zaguero americanista habilita al de Toluca tras no controlar bien el esférico.

“La jugada de Camilo Sanvezzo es muy complicada, aunque parece que sí está en fuera de lugar”, afirmó Felipe Ramos Rizo, quien fue increpado por David Faitelson al decirle: “En esa toma no se alcanza a ver bien, no es contundente… ¡No hay una toma clara!”.

“La decisión de fuera de juego no es de Marco, sino del VAR. Hasta la jugada de Henry el arbitraje era muy bueno, pero esa jugada se les escapa al final y aunque no repercute en el marcador del partido, Martín no debería jugar el siguiente partido”, aclaró también respecto a la expulsión que debió aplicársele al delantero americanista tras un planchazo contra el arquero Tiago Volpi.

Tenía que haber sido expulsado Henry Martin, indicó Felipe Ramos Rizo: Se me hace extraño que no haya sido revisado por el VAR, pues esa patada a esa altura no fue accidental. Sí lo ve y a esa altura no se puede disputar la pelota. Si creen que fue accidental, no fue así.