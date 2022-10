Telegram es la app de mensajería instantánea, que en la actualidad ofrece mejores opciones de configuración de privacidad y seguridad a los usuarios. Cuida la información personal y la fiabilidad para mantenernos comunicados aún con conexiones débiles. Como parte de sus mejoras y actualizaciones, la plataforma ahora ofrece una herramienta que te permitirá ocultar el número de teléfono y al mismo tiempo seguir conectado con el resto de tus contactos.

¿Cómo puedo usarlo?

Se ha catalogado como “nombres de usuario” dentro de la app y es una alternativa que ofrece desde varios años atrás. Para sacarle el mayor provecho posible, los internautas deben compartir un link creado desde la plataforma para que así otras personas los “encuentren” en su perfil, grupo o canal. Estas son las opciones de uso que permite Telegram.

Con esto, quienes estén interesados en conversar y conectarse con un sector más amplio de gente, algo así como ¡el resto del mundo! Les será práctico y sobre todo seguro. La app del avioncito de papel abre con esto un mundo de posibilidades para los amantes de la privacidad.

Estos son los usos que le puedes dar

Al compartir e link, el dominio dirá o iniciará con algo como: t.me/Username. El “usuario” es el nombre que seleccionas usar dentro app. Así como en tus redes sociales de Instagram y Twitter o para crear cuentas en sitios web. Es completamente personalizable y configurable. Sabemos que gracias a estos “names” digitales, la gente puede encontrarte fácilmente así que ¡Telegram implementa el mismo motor de búsqueda digital en su plataforma!

Ejemplo, si usas el arroba y lo adjuntas con el nombre del usuario que deseas agregar, tanto en Twitter como Instagram o incluso en el buscador de Google saldrá de forma inmediata. Ahora, si otros internautas hacen esto mismo en el buscador de la app de mensajería instantánea (@username) ¡te encontrarán sin ningún problema!

No es una novedad…

Esta opción existe desde hace unos años en Telegram y es de uso exclusivo para esta app. Ninguna otra de mensajería instantánea implementa este sistema de búsqueda y “agregado”. Su fundador, Pavel Durov, informó hace unas semanas que se hizo una reconfiguración para dejar libres miles direcciones para el uso público y que las que faltan, estarán disponibles gradualmente.

Esto implica que los desarrolladores de la app del avioncito, agreguen limitaciones con algoritmos y geolocalización para que, en su debido tiempo, el 70% de los espacios que estaban acaparados e inactivos puedan ser mejor utilizados por las personas que se encuentran activas dentro de la plataforma.

“Espero ver cómo se reactivarán millones de excelentes nombres de usuario en Telegram, que finalmente comenzarán a servir a nuestra comunidad. Anticipándonos a lo que vendrá, lanzamos el enlace de soporte de Telegram Usernames para enlaces dedicados como username.t.me para cada nombre de usuario en la app”, explicó Durov.

El paso a paso para compartir tu nombre de usuario

Cada dominio en Telegram tiene un nuevo formato o un enlace único, que es: “username.t.me”. Con esto el nombre de usuario se puede personalizar y por ende permite compartir tu perfil público a cualquier parte del internet y sin necesidad de dar el número telefónico. Lo más interesante de esta función es que también podrás localizar fácil y rápidamente a cualquier otro internauta, hubo casos en el que se detectaron hasta bots. Cabe recalcar que además del perfil individual, puedes localizar un grupo o un canal.

Beneficios

Puedes cambiar tu nombre usuario en Telegram o personalizarlo para hacerlo más atractivo. Es sencillo, solo debes presionar el menú principal y dirigirte a la configuración de perfil. Puedes escribir el username de tu preferencia en la sección de nombre de usuario, ¡y listo! Recuerda que puedes utilizar los caracteres de la “a” hasta la “z”, número del “0” al “9” y los famosos guiones bajos.

Cabe destacar que los dominios de usuario no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, pero la app de mensajería instantánea almacenará tus preferencias al respecto (por ejemplo, Telegram o TeleGram es el mismo usuario). Esto quiere decir que no te confundirán con algún otro internauta de la plataforma. No lo olvides, tu nombre de usuario debe tener como mínimo una longitud de cinco caracteres.

Otro punto a favor de la aplicación del avioncito de papel es que, si en tus ajustes tienes oculto el número de teléfono, aun así, puedes crear un enlace de usuario y esto no cambiará tu configuración de privacidad. Eso sí, recuerda que los dominios de usuarios en Telegram, son públicos. Por lo que al elegir uno, otras personas podrán encontrar tu perfil y enviarte mensajes. Aunque esto no implica que mostrarás tu información personal.