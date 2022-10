Una política de Siberia ha viralizado por su peinado, que se asemeja a Marge de los «Simpsons». Se trata de Valentina Petrenko, ex senadora de Jakasia, en el sur de Rusia, que se hizo viral en Twitter después de que salieran a la luz fotos de su peinado dentro de los despachos judiciales del país. Como era de esperarse, muchos usuarios rápidamente comenzaron a burlarse de ella.

Una persona en Twitter comparó a la legisladora rusa con la difunta cantante de country e icono de «Padre de familia» Conway Twitty, mientras que otra aseguró que tenía más parecido con Marge. Muchos se apresuraron a hacer divertidos memes de Petrenko.

I’ve been enjoying this Russian politician’s hair this afternoon. pic.twitter.com/WBO3NybaAw

— Jimmy Pop (@jimmypop) October 12, 2022