Eugenio, a un tris de la libertad, pero…

Xico y los 121 mdp que tiene que justificar

1.- Este miércoles asistimos a una conferencia de prensa un tanto sui géneris, los ponentes fueron los abogados que en equipo llevan la defensa del exgobernador Eugenio Hernández Flores, obviamente lo que esperábamos era una declaración contundente de que “Geño” estaría libre muy pronto, y por ahí fue el asunto, sólo que, con el inconveniente de que una vez salvada toda la trama judicial, queda por enfrentar el tema de la extradición autorizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto y que por cierto, nos pidieron no hacer preguntas sobre este punto, que era precisamente el importante, el definitivo.

¿Qué dijeron los abogados? Lo que cualquier ciudadano interesado en cuestiones públicas sabe, que a “Geño” le armaron hechos inexistentes; le fabricaron pruebas testimoniales y fue o es, un perseguido político. Claro que resulta importante que por primera vez, con voz y rostro alguien dijera lo que ha sido un secreto a voces.

Responsable de la situación de EHF es la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción, y quien fungió como presidente del Supremo Tribunal de Justicia hasta hace unos días, así sin decir su nombre, quedó establecido durante la conferencia de prensa, que esta persona fue el artífice de la estrategia que ha mantenido tras las rejas durante cinco años al ingeniero Eugenio Hernández Flores.

Obvio, el engranaje judicial actuó por presiones (de un actor intelectual), lo cual no lo justifica. En resumen está por concluir el proceso judicial y con ello se espera la liberación de Hernández Flores, pero no se sabe que pueda pasar con el tema de la extradición.

De mutuo propio, damos nuestra opinión personal. En este país todo se puede, incluso actos inconstitucionales, lo que se estaría esperando es una reconsideración (de la extradición) del Gobierno de México, que tendría que negociar con el gobierno norteamericano, para que este acepte, es cuestión de negociación. Lo que interesa a nuestro vecino del norte es el money. De que se puede, se puede.

2.- Son 141 millones de pesos de la administración municipal 2018-2021 los que presentan observaciones y que requieren ser justificados por los exalcaldes Xicoténcatl González Uresti y Pilar Gómez Leal, para lo cual ambos fueron citados para el próximo lunes 17 de octubre. De la suma antes indicada, 121 MDP corresponden a la gestión de “Xico” y alrededor de 20 MDP del periodo de la exalcaldesa.

Los dos deben presentarse en las oficinas de la Contraloría municipal para esclarecer una lista de observaciones que de manera detallada se les hizo llegar, y que contiene nombre de proveedores, montos ejercidos, periodo de pagos y las fallas detectadas, para que sean solventadas debidamente.

Esto es producto de los resultados de la Auditoría Interna ordenada por el alcalde Eduardo Gattás Báez, quien desde el inicio de su gobierno ofreció transparentar las circunstancias en que recibió la administración, con el propósito de supervisar y dar seguimiento al destino del capital que pertenece al pueblo victorense.

Los citatorios girados por la Contraloría del Ayuntamiento de Victoria a los ex alcaldes mencionados, llevan el apercibimiento de que en caso de no presentarse en la fecha y hora que se les indican, se tendrán por cierta las observaciones detectadas y que son motivos del requerimiento. Así lo dice el comunicado girado a ambos, es una advertencia, pero el contralor municipal, C.P. Sergio Estrada Cobos, en declaraciones a la prensa, explicó que habrá tres requerimientos como lo marca la ley, para que aclaren o justifiquen los temas que les han indicado.

Las invitaciones a presentarse aunque son el mismo día, Xico está agendado para las 12 horas y la exalcaldesa a las 14 horas. En el primer caso el ex edil fue localizado y él mismo firmó de recibido el requerimiento, mientras que en el caso de Pilar Gómez, no ha sido localizada, al parecer ya no radica en esta ciudad.

Cabe mencionar que cada trienio de los 43 municipios, casi todos tienen observaciones que finalmente son solventadas y que se originan por falta de pericia de sus encargados de finanzas. En Nuevo Laredo Enrique Canturosas los señalamientos alcanzaron cerca de los 900 MDP, en Matamoros Lety Salazar tuvo un caso similar aunque menor porque ascendió a 550 MDP y en Tampico Gustavo Torres Salinas las observaciones que le realizaron alcanzó los 400 MDP.

En estos últimos tres casos estamos hablando de ex alcaldes con buena fama, es decir que dieron buenos resultados en sus gobiernos, por cierto el doctor Xico en ese sentido, tuvo pésima fama, ahora veremos en el terreno de los hechos si logra justificar el ejercicio de los 121 millones de pesos.