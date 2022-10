Horacio Duarte Olivares, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), presentó su renuncia al cargo durante el inicio de la conferencia de prensa Mañanera de este miércoles. Esta es la segunda dimisión que hace un funcionario federal en menos de una semana, ya que el pasado jueves, Tatiana Clouthier dejó el cargo como secretaria de Economía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Duarte Olivares ahora cumplirá con una “tarea” en el Estado de México, además de que «no se podía ir por la puerta de atrás». No aclaró si se suma al equipo de Delfina Gómez. Es la segunda renuncia que anuncia López Obrador en menos de una semana.

El presidente incluso ironizó con un abrazo cuando se despidió de Horacio Duarte, en clara referencia a la renuncia de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía.

“Horacio me ha entregado su renuncia y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, igual que Tatiana (Clouthier) que nos ha ayudado tanto para triunfar, en este caso va a una tarea a su estado natal, el Estado de México, no podríamos hablar más de eso porque no nos corresponde”, expresó López Obrador.

El jefe del Ejecutivo Federal alzó su brazo y expresó: “No te voy a abrazar”. -“Voy a dar la batalla”, dijo el mexiquense. El primer mandatario dijo que este jueves informará quién estará al frente de Aduanas.

Este miércoles, el aún titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) presentó un informe sobre el trabajo con decomisos en armas, drogas y recaudación. Estuvo acompañado por los titulares de Sedena, Marina, y Segob.

Sobre el informe final de Horacio Duarte

El titular saliente de Aduanas informó que tras las labores de seguridad nacional e inteligencia en las aduanas, lograron el decomiso de 43.6 toneladas de drogas y han asegurado 97.9 por ciento más armas cortas que en el sexenio de Felipe Calderón y 106 por ciento más que en el de Enrique Peña Nieto. Además, indicó que en el combate contra la corrupción, más 3 mil funcionaros de adunaas han sido dados de baja.

Destacó que de enero a septiembre de 2022, se han recaudado 820 mil millones de pesos, y estiman tener un ingreso de más de 1 billón de pesos para las arcas públicas. Destacó que la alta recaudación se debe en parte a las labores de vigilancia y administración que han realizado las Fuerzas Armadas en las 50 aduanas que hay en el país.

Duarte Olivares afirmó que además de que se tuvo un incremento de 8 por ciento en la recaudación de las aduanas; 6 mil 960 efectivos de Sedena y Semar están desplegados en las aduanas, y para fin de año se sumarán 2 mil 297 elementos de las Fuerzas Armadas.

Horacio Duarte y su enigmático mensaje en las redes

En su última publicación aún al frente de Aduanas, en su cuenta de Twitter, Horacio Duarte resaltó la importancia de llevar a cabo la limpia contra la corrupción, y dejó entrever que tienen mayor peso las acciones que los cargos, como un preludio a su renuncia como funcionario federal.

“No es el cargo, sino el encargo, dice el Presidente @lopezobrador_ . Y la limpia anticorrupción en Aduanas ha sido frontal. -Combatimos el influyentismo -Aumentamos los aseguramientos -Logramos recaudaciones históricas”.

La Agencia Nacional de Aduanas de México se creó como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el 14 de julio de 2021. De acuerdo con el Gobierno de México, la agencia tiene como objetivo:

«Continuar fortaleciendo el combate al contrabando, la introducción de drogas y la corrupción, la Administración General de Aduanas se desincorpora del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para crear la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público».

El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el cual se instruye la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México para sustituir a la Administración General de Aduanas (AGA). De acuerdo con el artículo séptimo transitorio se definió que Horacio Duarte Olivares, actual administrador general de Aduanas, quedó como el titular de la ANAM.