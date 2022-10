Miércoles 12 de octubre. Fecha emblemática en la historia de las travesías marítimas y los descubrimientos continentales. El genovés Cristobal Colón encuentra un nuevo mundo y genera con ello la fusión de dos culturas, y el nacimiento de la raza latinoaméricana.

Quinientos treinta años después, en un salón del restaurante Don Jorge, los abogados de exgobernador Eugenio Hernández Flores, son los emisarios legales de una narrativa que habla de una larga ruta de desvelos y de empeños por lograr la libertad de Geño ante la persecución política de que fue objeto, por parte del cabecismo.

La raza de las colonias y los ejidos. La raza de los medios y los sectores más representativos del estado, están contentos.

El viaje de los célebres navegantes de finales del siglo XV duró dos meses y nueve días. La travesía del ex gobernador tamaulipeco lleva ya cinco años en su empeño por tocar la tierra firme de un expediente que fue objeto de una y mil chicanadas por parte del sexenio de la marca Tam.

Hacia las dos de la tarde, las cámaras y micrófonos se enfocaron y escucharon atentos las detalladas explicaciones del abogado José Javier López García, flanqueado por sus colegas Elba Vázquez y Felipe de Jesús Rivera Riestra, así como por José Isabel Luna Chávez y Leonel Vargas del Ángel.

Los integrantes de la defensoría de Geño explicaron la manera como desde el anterior gobierno del estado, y utilizando el andamiaje jurídico, recurrieron a las más bajas e inmorales argucias legaloides para meter a prisión al ex mandatario estatal: una serie de acusaciones armadas con alfileres, y que hoy se están derrumbando por si solas, ante la fata de pruebas solidas. Y la falsedad de los supuestos testigos amañados.

La mejor evidencia del grotesco montaje que le armaron al ingeniero Hernández Flores, por parte de los cabecistas, es que tres de las causas por las que se le acusaban, ya se han desvanecido y se han ganado los respectivos amparos. Todo ello, a raíz de que dichas imputaciones fueron fabricadas.

En consecuencia, los abogados no descartaron que en breve Hernández Flores obtenga su libertad.

Después de la conferencia de prensa, la raza de los medios informativos, participó en una comida donde se sirvieron platillos de la cocina mexicana, así como aguas de limón y de Jamaica.

Aquí y allá, entre los comensales de las mesas circulares, se escuchaban comentarios en relación al deseo de que Geño salga en libertad, incluso algunos hablaron de que, al salir, algunas colonias populares y Ejidos le organicen al exgobernador, convivios de agradecimiento.

Al margen de este tipo de comentarios que mucho abonan a la buena imagen que el ingeniero Hernández Flores siempre ha tenido entre la ciudadanía de los 43 municipios tamaulipecos, se sabe que, EHF ha sido hasta ahora uno de los mandatarios estatales con mayor obra pública en Tamaulipas.

Todo ello, de acuerdo a las cifras y números oficiales que constan en los archivos de la historia sexenal de nuestro estado.

—– BORREGA: AMERICO NO ME DEBE LA SENADURÍA, PERO……….

Son las cinco de la tarde con diecisiete minutos de este atardecer de Otoño. Las pasiones políticas de un escenario atípico e insospechado, parecen desbocarse por la ruta de una senaduría estratégica que no estaba prevista.

El hoyo negro de un hándicap que no estaba en el librito, amenaza con devorar las formas y el protocolo de la democracia interna en MORENA.

En Tamaulipas, el destino del poder se empeña nuevamente en jugar a los dados.

Una, dos, tres veces la voz estridente del celular cruza el espacio y el tiempo, para buscar el oído de Mario Alberto López Hernández, el alcalde de Matamoros, conocido como la Borrega. Finalmente contesta.

—-Levantaste la mano para la candidatura a senador?, le preguntamos:

Y su respuesta es inequívoca:

—Sí, junto conmigo hay otros tres candidatos, como son Carlos Canturosas, José Ramón Gómez Leal, Erasmo González y un servidor.

—¿Qué me puedes decir del proceso que se avecina, en torno a esta candidatura a senador?

—Pues mira, ya sesionó el senado, para proclamar que está ausente la senaduría. A más tardar, el nueve de noviembre se emite la convocatoria. Podría ser por encuestas. La elección seguramente se dará en febrero. Yo estoy pidiendo reglas claras. Si no veo claridad, me retiro, pero no me estarían tomando en cuenta. No voy a caer en una actitud negativa, pero sí me considero el mejor activo de MORENA.

—¿Crees que en función de los resultados obtenidos en tu municipio en la pasada elección por la gubernatura, Américo te debe la senaduría?

—–Américo no me la debe, pero sí hay compromisos. Por mi parte, soy un soldado y me apego a lo que diga mi partido. Pero si resulta que llega otro, tendrán que explicarme las causas.

—Crees lograr la unidad entre los grupos morenistas?

–Sí, soy ecuánime y conciliador.

Recientemente entrevisté a la dirigente estatal de MORENA, Yuriria Iturbe Vázquez sobre este tema y me dijo que, por razones elementales, hay que respetar el luto de la familia.

—Soy un respetuoso de ese luto, pero también estamos en una dinámica constitucional que no se puede detener, concluye.