¿Qué pasará? Nuevamente la incertidumbre ha invadido a los aficionados de Pumas tras la salida del entrenador Andrés Lillini, pues hay fuertes rumores de que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti es la prioridad para remplazarlo, aunque llegaría junto a Memo Vázquez y aquí te contamos todo lo que se sabe.

El despido del estratega argentino se dio por obvias razones: terminó el torneo regular en el lugar 16 con solo 14 puntos, a pesar de que contaba con una de las mejores plantillas de los últimos años, sin embargo, la afición no olvida lo que hizo cuando el club no atravesaba por un buen momento.

“Tengo un sentimiento muy grande por cada uno de ustedes, por lo que me han transmitido siempre. Soy un agradecido de que Pumas haya pasado por mi vida, eternamente gracias a todos por el apoyo incondicional siempre (…) No tengo más que palabras de agradecimiento, hasta aquí hemos llegado y me llevo un gran sentimiento”, expresó Lillini en un video.