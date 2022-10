https://we.tl/t-8XxaDmjWaC

Ciudad de México, 7 de octubre de 2022.-La Secretaría de Marina en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, informan sobre la conclusión del Proyecto de Sembrado de Bloques de Concreto en el Área de Tolerancia Cero del polígono de protección de la vaquita marina (Phocoena sinus), establecida en el Acuerdo regulatorio de septiembre de 2020.

El trabajo conjunto es y será la forma más eficaz de cumplir con la misión. Hoy, después de casi tres meses de trabajo arduo realizado por las tripulaciones de los buques balizadores “Virgo” y “Sagitario”, fue colocado sobre la superficie del fondo marino el último de los 193 bloques de concreto.

El proyecto llevado a cabo en las inmediaciones de San Felipe, Baja California, tiene como objetivo principal desincentivar el tendido de redes de enmalle para la protección de la vaquita en su hábitat, a través de los ganchos de acero que fueron fabricados e instalados en los bloques por parte del personal del Astillero de Marina No. 6, con sede en Guaymas, Sonora. La labor no fue fácil, las condiciones meteorológicas adversas del área fueron el principal obstáculo, no obstante gracias al compromiso del personal participante, se logró la meta establecida.

El siguiente paso es cumplir en tiempo y forma con los programas plasmados dentro de la resolución de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) emitida por la autoridad ambiental, entre ellos con el “Programa de remoción y manejo de redes atrapadas”, el cual se pondrá en marcha con el apoyo de los integrantes del Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad en el Alto Golfo de California (GIS), además de contar con la valiosa participación de las organizaciones de la sociedad civil Museo de la Ballena y Sea Shepherd y de grupos comunitarios apoyados por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El trabajo continúa, las labores del Gobierno federal para la preservación de las especies en peligro de extinción siguen adelante, la voluntad y el compromiso por un medio ambiente sano se reitera nuevamente.