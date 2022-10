Durante de la conferencia mañanera de este viernes 7 de octubre, se dio a conocer que Raquel Buenrostro será la nueva titular de la Secretaría de Economía (SE), en sustitución de Tatiana Clouthier Carrillo, quien el jueves presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta este día, la funcionaria se desempeñaba como directora del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y será en próximos días cuando el mandatario dé a conocer quién se quedará al frente del mismo.

«Ha tenido muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación, yo creo que lo que cuentan son los hechos y es una servidora pública ejemplar, le tenemos toda la confianza y ella va a ser la próxima secretaría de Economía», mencionó López Obrador.

Ayer, en la mañanera de forma sorpresiva el presidente López Obrador dijo que Tatiana Clouthier le presentó su renuncia como secretaria de Economía. “Informarles que recibí un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación de país”, dijo López Obrador.

Raquel Buenrostro Sánchez es matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Economía por El Colegio de México (Comex); además, cuenta con una trayectoria de más de 20 años dentro de la administración pública, en los cuales ha ocupado los siguientes cargos:

Tatiana Clouthier Carrillo asumió como secretaria de Economía el 4 de enero de 2021 luego de que la economista Graciela Márquez Colín dejara el cargo el 31 de diciembre para poder asumir como vicepresidenta del del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Clouthier fue coordinadora de campaña de López Obrador y al asumir como secretaria de Economía enfrentó el reto de implementar las políticas de la actual administración luego de la entrada en vigor del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y del cambio de administración en Estados Unidos, país con el que la relación había sido tensa durante el mandato del multimillonario Donald Trump.

Tras un año con 10 meses en el cargo, Tatiana Clouthier presentó repentinamente su renuncia al cargo durante la conferencia matutina del jueves 6 de octubre y fue el propio AMLO quien confirmó la noticia y reiteró que si bien no quería que su colega abandonara el gabinete, sí respetaría su decisión.

Al borde del llanto, Clouthier leyó su carta de renuncia, en la que de inicio agradeció a Andrés Manuel López Obrador por haberla sumado a su proyecto de la cuarta transformación del país. Confesó que fue un honor haber podido conocer todo el país, recorrerlo y representarlo.

«Uno debe saber como en el juego, cuándo retirarse, estoy segura que no hay posición menos importante que la otra. Mi oportunidad de sumarle al equipo está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo (…) Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta, y el corazón mío y de Yoris siempre receptivo para ti y para Beatriz», leyó.