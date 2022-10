Terminó una semana más de la NFL, después de duelos intensos que dejaron ya a varios equipos con buen paso en lo que va de la campaña, pero aún con algunos que necesitan mejorar después al traspasar el primer cuarto del calendario en la campaña. Ahora es momento de ver lo que viene y te decimos cómo se jugará la Semana 5, así como los días, horarios y canales, del 6 al 10 de octubre.

Dolphins, Chiefs, Browns y Jaguars mandan en sus respectivas divisiones dentro de la Conferencia American, mientras que en la Nacional mandan Eagles, 49ers, Vikings y Buccaneers, favoritos a sacar boleto a los playoffs, aunque aún falta mucho camino por recorrer.

Los partidos que más llaman la atención para esta quinta semana son: Steelers vs Bills, Cowboys vs Rams y Raiders vs Chiefs, pero los aficionados a los 49ers, Dolphins, Broncos y Buccaneers estarán pendientes de lo que suceda con su equipo en los respectivos compromisos de sus equipos.

¿Qué partidos habrá en la Semana 5 de la NFL?

A continuación te presentamos los partidos, días, horarios en que se disputan y los canales donde serán transmitidos en México.

Jueves 6 de octubre

Colts vs Broncos – 19:15 horas – Fox Sports, Fox Sports Premium

Domingo 9 de octubre

Giants vs Packers – 08:30 horas – GamePass

Steelers vs Bills – 12:00 horas – Fox Sports, Fox Sports Premium

Chargers vs Browns – 12:00 horas – GamePass

Texans vs Jaguars – 12:00 horas – GamePass

Bears vs Vikings – 12:00 horas – GamePass

Lions vs Patriots – 12:00 horas – GamePass

Seahawks vs Saints – 12:00 horas – GamePass

Dolphins vs Jets – 12:00 horas – Fox Sports Premium

Falcons vs Buccaneers – 12:00 horas – GamePass

Titans vs Commanders – 12:00 horas – GamePass

49ers vs Panthers – 15:05 horas – GamePass

Eagles vs Cardinals – 15:05 horas – Fox Sports Premium

Cowboys vs Rams – 15:25 horas – Fox Sports, Fox Sports Premium

Bengals vs Ravens – 19:20 horas – ESPN, Star+

Lunes 10 de octubre

Raiders vs Chiefs – 19:15 horas – ESPN, Star+