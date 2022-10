Por Rubén Jasso

VICTORIA.-Una goleada de escándalo fue la que logró el conjunto de Uniformes Barrientos tras derrotar por holgado marcador de 11-1 al equipo del Cbtis 24 al disputarse una jornada más dentro de la Liga de Futbol Femenil Mainero 91 que coordina Juan Francisco Ibarra.

El encuentro se desarrolló el pasado domingo en la cancha ubicada en el lecho del Río San Marcos, a la altura de la Secundaria General Cinco, donde la balanza se inclinó con toda claridad hacia un solo lado desde el primer tiempo.

En los primeros minutos se veía un juego parejo, pero no pasaría mucho tiempo para que las jugadoras de Barrientos empezaran a mostrar su poderío a la ofensiva ante el desánimo de las chicas del Cbtis 24, que sin embargo, cumplieron de manera valiente hasta el último minuto del partido.

La figura del encuentro fue la experimentada Génesis García Ábrego, quien “se despachó” con cinco anotaciones, todas de gran manufactura, mientras que Martha Cervantes y Beatriz Reyes hicieron dos cada una, además de los tantos de Yoselin Sánchez y Ximena Guevara.

Del otro lado, las jugadoras del Cbtis 24 tuvieron bastante trabajo a la defensiva, aunque al menos lograron el gol “de la honra” por medio de Blanca Acuña para establecer cifras definitivas de once goles a uno.

Por el equipo ganador también participaron Astrid Reyes, Ximena García, Ruth Martínez y Susy Martínez.

El arbitraje corrió a cargo de Rubén Sánchez, quien no tuvo inconveniente alguno para dirigir las acciones.