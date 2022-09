Cada cierto tiempo, las aplicaciones que utilizamos todos los días se renuevan. Llámese WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, por mencionar algunas, hacen constantes ajustes ya sea para cambiar su apariencia, incorporar nuevas funciones que faciliten la vida a los usuarios e incluso corregir ciertos errores y vulnerabilidades de seguridad que puedan poner en riesgo la información de las personas.

En el caso de la popular aplicación de mensajería instantánea de Meta, recientemente han llegado los famosos links para entrar a videollamadas o ha cambiado la forma en que mandamos audios, por ejemplo. Todo esto con el objetivo de que sus más del dos mil millones de usuarios en todo el mundo puedan tener una experiencia más amable al momento de trabajar o simplemente comunicarse con sus seres queridos.

Sin embargo, conforme avanzan las actualizaciones, son más las especificaciones técnicas que deben tener los celulares para poder soportar los cambios, por ejemplo, el sistema operativo o el espacio de almacenamiento. Ante la llega de más y modernos equipos, las compañías desarrolladoras deben dejar de dar asistencia a los teléfonos que ya no están tan actualizados.

