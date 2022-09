El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó la mañana de este sábado que a las 10:27 se registró un sismo de 4.9 grados, con epicentro a14 kilómetros al noreste de San Marcos, Guerrero.

El movimiento telúrico se registró a 10 kilómetros de profundidad y no sonó la alerta sísmica debido a que la fuerza inicial registrada no ameritó su activación. Hasta el momento no se han reportado daños en la zona cercana al temblor.

El temblor ocurre luego que este viernes 23 de septiembre se registrara un sismo de magnitud 5.2 en Tecomán, Colima, el cual se registró a las 13:26:03 horas y fue considerado como otra réplica del terremoto del lunes 19 de septiembre, el cual tuvo una intensidad de 7.7

Colima, uno de los estados más afectados por los sismos

Colima es una de las entidades más afectadas por los sismos del 19 y 22 de septiembre, los cuales tuvieron su epicentro en Coalcomán, Michoacán.

Por ello la gobernadora Indira Vizcaíno llamó a mantener la calma e informó en sus redes sociales que se activaron los protocolos de revisión tras el movimiento de este viernes.

SISMO Magnitud 4.9 Loc 10 km al NORESTE de SAN MARCOS, GRO 24/09/22 10:27:18 Lat 16.87 Lon -99.35 Pf 27 km pic.twitter.com/Uo8CaKRpac — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 24, 2022

El pasado martes 20 de septiembre el Sismológico Nacional informó que a las 03:17 de la mañana se registró un sismo de 5.9 grados, con epicentro en Tecomán, Colima.

Mientras que a las 5:43 horas de ese mismo día otro movimiento telúrico se produjo a 89 kilómetros al sur de Coalcoman, Michoacán, con una intensidad de 4.8 grados.

S informó que en ambos casos en la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica, sin embargo, usuarios de redes sociales señalan que el movimiento se percibió en algunas partes de la capital.