¿Qué pasará? El Mundial Qatar 2022 está a menos de dos meses de comenzar, así que los entrenadores en el planeta comienzan a definir la lista de 26 jugadores con los que disputarán el torneo, sin embargo, Gerardo ‘Tata’ Martino todavía tiene dudas sobre los delanteros de la Selección Mexicana y esta vez te diremos cuándo debe decidir si Raúl Jiménez va.

Mucho se ha hablado sobre los futbolistas que el Tri debería ocupar en esa posición, aunque todo indica que los tres lugares disponibles los pelearán Santiago Giménez, Henry Martín, Rogelio Funes Mori y el Lobo de Tepeji.

Había cierta certeza de que el atacante del Wolverhampton iba a ser titular en la Copa del Mundo, pero padece de una lesión que preocupa al cuerpo técnico del equipo nacional y es probable que la decisión sea tomada de última hora, algo similar a lo que sucedió con Radamel Falcao cuando en el último instante se anunció que no podría asistir a Brasil 2014 por una dolencia.

De acuerdo con información de TUDN, Raúl Jiménez se ha sometido a una serie de estudios para determinar la gravedad de una pubalgia, pues la intención es calcular el tiempo de recuperación e incluso se ha rumorado que podría ir al quirófano.

En ese sentido, la fuente antes mencionada asegura que la fecha límite será el 14 de noviembre, ese día se presentará la convocatoria final y si el Lobo no está al 100%, su participación podría estar en riesgo.

“La intención es que yo esté y me recupere lo más rápido posible de la lesión e ir”, expresó Raúl en conferencia de prensa. “Me siento bien, mentalmente estoy concentrado en la recuperación, físicamente no he jugado, pero estoy haciendo lo que me toca para llegar bien”, agregó.