Santiago Giménez, delantero del Feyenoord y la Selección Mexicana, declaró que nunca portará los colores de las Águilas del América.

El actual máximo goleador de la UEFA Europa League piensa serle fiel a la Máquina del Cruz Azul al no vestir los colores de sus acérrimos rivales bajo ninguna circunstancia. Santi Giménez y su «no» al América El Chaquito actualmente vive un momento destacado en el futbol de la Eredivisie, donde ha sumado cinco goles con el Feyenoord y ha demostrado ser un jugador que marca la diferencia casi de manera instantánea al momento que entra al terreno de juego.

Durante el podcast de Muy Fuera de Lugar del youtuber Werevertumorro, el seleccionado mexicano habló sobre la afición que tiene por Boca Juniors: «Son colores desde la cuna porque cuando yo nací mi papá estaba jugando en Boca, entonces como él es de Boca, a mí me inculcó el amor por el equipo», compartió Santi Giménez a Gabriel Montiel.

«Sí la verdad es que sí me gustaría (pertenecer a Boca Juniors) porque jugar en la Bombonera debe de ser brutal». Posteriormente, Montiel bromea con Giménez diciendo «Tal vez luego pueda ser que llegues al América ¿no?», a lo que Santi responde «No no no, eso sí nunca». El artillero de la Legión buscará formar parte de la lista final de 26 jugadores que Gerardo Martino tendrá que preparar de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Bajo la posición de delantero centro que actualmente compite con Raúl Jiménez, Henry Martín y Rogelio Funes Mori.