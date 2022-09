Herido y sin mostrar su máximo potencial, Canelo Álvarez derrotó el pasado 17 de septiembre al kazajo Gennady Golovkin en su trilogía, una victoria que, no obstante y por desidia, podría costarle muy cara pues deberá someterse a una operación quirúrgica que lo dejará fuera de acción mucho tiempo por una lesión. Aquí te decimos cuánto.

Luego de la batalla de declaraciones entre el primer y único campeón unificado mexicano y latinoamericano de todos los tiempos y en cualquier categoría y su némesis kazajo, finalmente el mexicano dejó en claro cuál de los dos es el mejor arriba del ring.

Su triunfo no fue lo que se esperaba pues, a pesar de que había dicho que lo noquearía e incluso le pondría una paliza que retiraría a GGG del boxeo, Canelo Álvarez no pudo mostrar su mejor nivel por una lesión que, confesó después, no lo dejó explotar su máximo nivel.

Al final, el tapatío se impuso de manera indiscutible en las tarjetas, dándole el triunfo ante miles de mexicanos que abarrotaron la T-Mobile Arena de Las Vegas, una victoria que no obstante le saldrá muy cara pues, de antemano y por dicha lesión, no podrá disputar un tercer combate en este 2022 que le hubiera rendido muy buenas ganancias por su contrato con Matchroom.

Canelo Álvarez podría quedar fuera más de lo esperado por grave lesión

Entrevistado luego de la pelea ante Gennady Golovkin, el mismo Canelo Álvarez afirmó que no pudo mostrar todo su potencial ante el kazajo debido a una lesión que de inicio había dicho era en una de sus piernas, pero que finalmente se confirmó era en una de sus manos.

Tras admitir que se trataba de una dolencia que venía soportando hace tiempo, desde su enfrentamiento ante el estadunidense Caleb Plant el pasado 6 de noviembre en la MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Canelo Álvarez indicó que dicha lesión se había agravado y no le permitió mostrar lo mejor de sí ante Golovkin.

Afirmó que no se atendió antes por desidia, ya que consideró que no era algo tan grave como ahora ya se confirmó, por lo que deberá someterse a una intervención quirúrgica que lo dejará fuera por más tiempo del que habían pensado.

Según se informó en el programa Cronómetro, de ESPN, el tapatío podría quedar fuera de los encordados hasta un año, debido a una lesión en los ligamentos de la muñeca izquierda sufrida ante Caleb Plant, pero que después de su combate con Golovkin se agravó y requiere intervención quirúrgica.

Durante el último año Canelo Álvarez ha disputado cuatro peleas y nueve desde que se enfrentó contra GGG por segunda vez en 2018, por lo que también la falta de descanso habría afectado no solo su rendimiento, sino también la gravedad de su lesión.