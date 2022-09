En las últimas semanas, el Dr. Simi ha dado mucho de qué hablar por sus sorpresivas pariciones en los escenario de los artistas nacionales y extranjeros más queridos por el público mexicano, por la personalización que los fans le han dado a los peluches e incluso por momentos inesperados como el que protagonizó Rubén Albarrán al romper una de estas figuras; sin embargo, todas las experiencias han dejado en claro que verlo en cada concierto se quedará por un buen rato.

La novedad es que ahora todo parece indicar que ante la euforia por este personaje, incluso los famosos lo quieren en el escenario, pero ya no sólo en forma de peluche, ¡sino como botarga! Y es que el icónico doctor se robó todo el protagonismo en concierto de Coque Muñiz y causó revuelo entre los asistentes debido a la gran sorpresa que tenía preparada tanto el cantante como el Dr. Simi.

A través de redes sociales se volvió viral el momento en el que los fanáticos quedaron sorprendidos al ver entrar al escenario la botarga de este personaje, misma que los mexicanos están acostumbrados a ver por las calles realizando los mejores y más divertidos bailes con contoneos de cadera. Pero su popularidad ya no ha llevado a formar parte de los conciertos de una forma diferente y que ya ha sido aplaudida por los propios fans del personaje.

¡Al revés!, el Dr. Simi subió al escenario, esta vez en forma de botarga. pic.twitter.com/jxjtUUse03 — Lo + viral (@VideosVirales69) September 20, 2022

Y es que Coque Muñiz invitó a su concierto al Dr. Simi, quien mantuvo su sonrisa enorme mientras abrazaba a varios de sus peluches y mientras la música sobaba, el famoso le pidió que los aventara al público, un hecho que ya marcó historia porque normalmente son los fans quienes lanzan los peluches como una forma de aprecio y agradecimiento. Asimismo, se sumaron otros dos hombres del equipo que también aventaron algunas de las figuras.

El hecho rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok y aunque en su mayoría los usuarios aplaudieron el gesto del también actor, las opiniones se dividieron incluso como una crítica a Coque Muñiz. «No quiero muñecos, entonces para que no me lancen muñecos, yo los lanzo”, «no Coque, así no era» y «ay, la desesperación» son algunos de los comentarios que se leen del video.

Por supuesto, los comentarios a favor de la acción ganaron y es que actualmente todo el mundo quiere tener al menos un peluche del Dr. Simi, quien logró conquistar el corazón de casi todo el mundo. «Qué buen detalle», «al revés, qué chido», «ese ya es otro nivel de épico», «no me sabré sus rolas, pero mis ganas de ir a su concierto son gigantes» y «qué bonito» son algunas de las opiniones de los fans del doctor.