Las renuncias de funcionarios que ocupan hasta ahora los distintos cargos de confianza en cada una de las dependencias del gobierno estatal ya están listas y aun cuando existe un proceso de entrega recepción lento, según el doctor Américo Villarreal Anaya, ya existen cientos de renuncias en el escritorio de quien manda en Tamaulipas.

Desde el pasado cinco de septiembre las renuncias de cada uno de los funcionarios de la actual administración empezaron a firmarse con efectos a partir del 30 de septiembre, desde luego que es un proceso que se acostumbra en la función pública sobre todo tratándose de los puestos de confianza y lugares claves que serán ocupados por los nuevos responsables de la administración que está por nacer.

Por supuesto, que hay quienes se han negado a firmar su renuncia, esperando la continuidad en los cargos, aunque hay que decirlo, hay vivales esperan la jugosa liquidación a costa del erario estatal.

Por cierto, que sin problema la entrega recepción se da en varias de las oficinas de la administración estatal, aunque insisto, el gobernador electo habla de un proceso lento en donde apenas y se lleva un avance del 25 por ciento, dado a la lenta e insuficiente información que se ha entregado, dice, diremos.

DOS. – Y si de renuncias hablamos, hay que decir que quien no entiende es el ginecólogo Armando Trejo Moreno, quien fue dado de baja del Instituto Mexicano del Seguro Social por una negligencia médica.

Resulta que el doctor que ahora labora en el Hospital Civil de Victoria, vuelve a las andadas, ahora escudándose en el membrete denominado Movimiento Unidad y Fortaleza del SUTSPET, así lo denomina, aunque nada tenga que ver con esta organización sindical y menos con su actual líder la señora Blanca Valles Rodríguez.

A pesar de la convocatoria anunciada con bombo y platillo pocos acudieron al llamado del galeno, saben que es un tipo de cuidado y de negros antecedentes que, a decir verdad, nada tiene que hacer a lado de Blanca Valles y menos le quita el sueño.

Alguien debería aconsejarle al ginecólogo que mejor se dedique a lo suyo y deje este sueño guajiro porque para ser, hay que parecer, y para llegar, no entras, te meten, y no sales te sacan, dichos que le quedan muy bien, sobre todo cuando, no es líder, y menos parece, y mejor aún, quien lo quiso meter o apadrinar ya no está, y ahora, aunque se vista de MORENA, mono se queda.

Fiel a su estilo y su forma de vida porque todo lo que se relaciona a él tiene que ver con muerte, hizo cargar a sus tres seguidores un ataúd dice que para manifestar el dolor que se les ha causado a los trabajadores durante todo este tiempo en complacencia de las autoridades, burocráticas, eso dice, pero y ¿él se ha puesto a pensar en el dolor que el mismo ha causado a las familias de Tamaulipas por la muerte por negligencia médica en sus pacientes?, como el caso por el cual lo dieron de baja.

En contra parte vale reconocer la gestoría y el trabajo permanente que realiza la Secretaria General del SUTSPET, y para el apunte de quien “suda calenturas ajenas” como el ginecólogo, Blanca Valles Rodríguez, logró que antes de que se termine esta administración el Gobierno de Cabeza de Vaca, entregará las plazas que estaban pendientes desde 2017, por distintos motivos.

La líder de la burocracia sabe del trabajo sindical y de la gestoría permanente por eso no pierde el tiempo con falsos redentores, por ello es que antes de que finalice el gobierno de “los vientos del cambio” logró otorgar el derecho que otorgan los movimientos escalafonarios a los trabajadores del Estado, además de los preferentes, sin dejar atrás la asignación de plazas a los familiares de los trabajadores que fallecieron por el COVID, algo justo y apegado a derecho.

El trabajo está a la vista, no hay más ciego que el que no quiere ver y para ser líder se necesita, más que las ganas y tener el orgullo bien puesto, no solo ser un matón con licencia, ¿no cree?

TRES. – Quien no pierde el tiempo y sigue fortaleciendo las siglas de la UAT es el rector Guillermo Mendoza Cavazos, quien ahora dio a conocer que la Universidad Autónoma de Tamaulipas cuenta desde ahora con la Defensoría de los Derechos de los Universitarios (DDU), un órgano que protege y defenderá los derechos de manera autónoma.

“Me llena de satisfacción poder anunciarles que a partir de hoy somos una institución que cuenta con el órgano de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios”, dijo el rector.

Mendoza Cavazos, refiere que la defensoría de los derechos universitarios atenderá las situaciones que pudieran surgir respecto al tema en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y agrega que esta acción es un sólido paso en este camino, en el que se ha trabajado fuerte y sin titubeos para atender de la mejor manera a la comunidad universitaria.

José de Jesús Guzmán Morales, recibió el nombramiento como titular de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, por parte del rector de la UAT, que hay que señalarlo atiende todos los aspectos, la vinculación, el fortalecimiento de la academia, la investigación, el deporte y todo lo que permita un mejor desarrollo de los estudiantes y próximos egresados de esta casa de estudios.

Guzmán Morales, agradeció la distinción y destacó el compromiso de servir con responsabilidad y estar atento al cumplimiento de los derechos de los estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad y vaya que tiene un gran reto porque si algo tiene el rector es que le imprime el sello personal al trabajo dentro de la UAT en todos los sentidos trabajo en todos los sentidos.

Vale la pena decirlo la UAT es de las pocas universidades que cuenta con una Defensoría de los Derechos Universitarios, como lo señaló, José de Jesús Guzmán, quien de paso admite que esto reafirma el compromiso de la institución con los derechos de sus estudiantes y docentes.

Las defensorías son instituciones facilitadoras del diálogo; un puente entre la administración y los universitarios que sirve de enlace y mecanismo de negociación, privilegiando en todo momento la dignidad de quienes integran la casa de estudios, en hora buena, por él, por la UAT y por el Rector.

Cuatro.- Y para salir, en lo corto, perece ser que la era de los corrales y las limitantes para la prensa llego a su fin, vale la pena reconocer que desde Marco Martínez, en Nuevo Laredo, Miguel Garay, en Matamoros y Jorge Vela, en esta capital, devolvieron la dignidad y reconocimiento a los trabajadores de la información, los dejaron trabajar, sin limitantes, sin ofensa, y con todas las facilidades, hay que decirlo, hay una característica, los tres saben de medios y han estado en medios, mi respeto y mi reconocimiento.