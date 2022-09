Todo se encuentra listo para que el alcalde Eduardo Gattás Báez rinda hoy por la noche su I Informe de Gobierno en el Palacio Municipal, en donde dará un mensaje acerca de los supuestos logros alcanzados, pero por más que diga que ahora Ciudad Victoria está mejor que antes, en los hechos es todo lo contrario porque persiste la escasez de agua potable, la pésima recolección de basura, se ha deteriorado aún más el alumbrado público, incluso aumentan las fallas en los semáforos, entre otros servicios públicos.

Y aunque el alcalde victorense podría argumentar que no ha recibido el apoyo necesario de la administración estatal, no debemos olvidar que desde un principio dijo que no lo requería porque contaba con todo el respaldo del gobierno de la 4° Transformación, incluso realizó varias visitas a la Ciudad de México para entrevistarse con funcionarios federales y siempre regresaba con el cuento de que le habían ofrecido canalizar los recursos necesarios para impulsar el desarrollo económico y social de la capital tamaulipeca.

Todas estas promesas se han quedado en el olvido porque no ha recibido ninguna partida presupuestal extraordinaria del gobierno de la 4° Transformación, por lo que sigue recibiendo las corridas financieras para el pago de la nómina, entre otros rubros del gasto corriente de la administración municipal.

El poco presupuesto de inversión que ha obtenido se ha canalizado a la pavimentación de algunas calles y avenidas, la reposición de algunas lámparas del alumbrado público, la renta de camiones de volteo porque los camiones de basura se descomponen a cada rato, entre otros.

A propósito, el alcalde Gattás Báez creyó que la descompostura de los camiones de basura era parte de un “compló”, como dice López Obrador, pero en realidad se debe porque no se ha canalizado el recurso necesario para darles mantenimiento y tienen muchos años de servicio.

Los trabajadores de limpieza le demostraron que no había mala voluntad ni mucho menos se habían prestado a un “compló”, además le recordaron que había prometido adquirir por lo menos 10 nuevos camiones de basura en lugar de recibir unidades que habían sido desechadas de otros municipios.

De regreso con el I Informe de Gobierno que rendirá hoy el alcalde Gattás Báez, no se descarta la posibilidad de que su mensaje sea interrumpido por alguno de los trabajadores del municipio que se han sentido agredidos por su política en contra de sus conquistas laborales.

Incluso, varios trabajadores municipales han denunciado que la titular de la Secretaría de Bienestar Social, Lorena Zapata Medina, ha metido a varios de sus parientes en las nóminas del ayuntamiento y del DIF municipal, como es el caso de una de sus sobrinas en la Secretaría Particular de la alcaldía.

Una hermana de la colaboradora del alcalde victorense está a cargo de la dirección de la Casa del Adulto Mayor, además una de sus hijas está en la dirección del DIF municipal.

Es por eso, que la ciudadanía victorense cuando se topa con uno de los pendones que están instalados en postes del alumbrado público y promocionan el I Informe de Gobierno del alcalde Gattás Báez se vota de la risa porque el slogan dice: ¡Un año de Resultados!, sobre todo cuando se comenta que efectivamente ha sido un año de resultados, pero funestos.

Por otra parte, los aspirantes de la secretaría general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), siguen organizando reuniones con sus agremiados para pedirles su apoyo ahora que se realice la elección a través del voto directo y secreto de cada uno.

Por ejemplo, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño tendrá mañana un encuentro con maestras y maestros en el gimnasio de la escuela secundaria número 4 “Prof. José Santos Valdez Salazar”, en donde hablará de que tiene la experiencia y la capacidad de conducir nuevamente la organización sindical.

Otros aspirantes también han redoblado sus contactos con la base magisterial, como es el caso de Naif José Hamscho Ibarra, actual Secretario de Previsión Social de la sección 30 del SNTE.

De igual forma, Abelardo Ibarra Villanueva, Secretario de Finanzas, ha encabezado varias reuniones para hablar de sus proyectos en caso de ganar la elección que por primera vez se realizará con la participación de todos los trabajadores de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).

También, Marco Tulio Olguín Maravillas, Secretario de Trabajo y Conflictos, no pierde paso y sigue con sus reuniones para conquistar el apoyo de sus compañeras y compañeros del gremio magisterial.

Se habla de que entre estos tres últimos, es decir de Hamscho Ibarra, Ibarra Villanueva y Olguín Maravillas saldrá el sucesor de Rigoberto Guevara Vázquez, quien busca que la contienda interno no divida al gremio magisterial y sobre todo que la transición se desarrolle dentro de un marco de respeto y participación democrática.

Por último, el fallecimiento de la Reina Isabel II a la edad de 96 años causó impacto a nivel mundial, puesto que por 70 años estuvo en el trono y encabezó el reinado británico más largo de la historia, sin dejar de mencionar que conoció a 15 primeros ministros, es decir desde Sir Winston Churchill hasta Liz Truss, quien recientemente había sido designada en lugar de Boris Johnson.

