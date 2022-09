El Palacio de Buckingham anunció a través de un comunicado oficial que la reina Isabel II, monarca del Reino Unido murió pacíficamente en Balmoral a la edad de 96 años. Su hijo, el ahora rey Carlos III emitió un mensaje horas más tarde donde agregó que es un momento de gran tristeza para la familia, y que «su pérdida se sentirá profundamente en todo el país, los reinos y la Commonwealth».

El nuevo rey del Reino Unido, Carlos III, se prepara para reunirse este viernes con la primera ministra Liz Truss luego de haber iniciado el periodo oficial de 10 días de luto con un repique de campanas que sonó por todo país. Además, sonó por primera vez el himno «God Save the King» o «Dios salve al rey».

Carlos ya está en Londres

El hijo mayor de la reina Isabel, Carlos de Gales, voló de Escocia hacia Londres, donde aterrizó junto con su esposa, la reina consorte Camila de cornualles, minutos antes de las 08:00 horas (tiempo de México). Se espera que el nuevo monarca de la corono británica enuncie en breve su primer discurso como rey la noche de este viernes (tiempo local) luego de que se reúna por primera vez con Liz Truss.

Decenas de británicos se dieron cita a las afueras del emblemático Palacio de Buckingham. A su llegar, el rey Carlos fue ovacionado por los niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades quienes no perdieron la oportunidad de estrechar la mano del nuevo monarca.

El hijo mayor de la fallecida Reina Isabel se mostró contento y agradecido por el recibimiento de sus gobernados. Repartiendo saludos y recibiendo flores y otros pequeños regalos, Carlos avanzó fuertemente custodiado por sus guardaespaldas hacia la entrada del recinto, donde realizará sus primeras acciones como líder de la corona.

La emoción de los británicos fue tanta, que incluso una mujer saludó al rey y le dio un beso en la mejilla. En entrevista para BBC, la mujer dijo sentirse orgullosa de Carlos III y reveló sentirse bastante feliz.

«Yo le pregunté, no sólo lo tomé y lo besé, le pregunté ‘¿puedo besarlo?’ y dijo que sí» señaló la mujer, quien además destacó que en ningún momento sintió rechazo por parte de él, asimismo, dijo sentirse sumamente contenta por tenerlo frente a ella no obstante, también lamentó su pérdida.

Kiss for a King.

King Charles greeted mourners for more than 10 minutes outside Buckingham Palace.

One woman appeared to ask him if it was ok to kiss him.

When His Majesty said yes, she planted one on his cheek.

pic.twitter.com/VuCK2gr5p4

— Gareth Davies (@GD10) September 9, 2022