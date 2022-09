¿Por qué se suicida la gente?, fue una pregunta que hace tiempo me hizo una alumna de comunicación. Sorprendido por la pregunta, a mi vez, la cuestione. ¿Por qué tu pregunta? Y me explico que había leído en el periódico que una persona se había suicidado y que, dijeron, había sido porque padecía de la diabetes. Desde entonces, sigo con la pregunta sin respuesta.

Hace días, sin embargo, me sorprendió una noticia en un periódico local: “Se ahorca por no hallar trabajo” fue el titulo; y describen en la nota que su esposa hallo el cuerpo, que había estado tomando con unos amigos… y que luego, al notar su ausencia, le marco y resulto con que estaba atrás de la casa, ahorcado y agrega: que tenía mucha depresión por no tener empleo, que ya llevaba así varios meses.

LOS MOTIVOS.

Efectivamente en distintas épocas se conocen hechos de suicidios: unos inexplicables, otros que lo hacían por padecer determinadas enfermedades o, como es frecuente, que están agobiados por deudas impagables. Hace varias semanas, por ejemplo, se suicidó un inversionista de Guadalajara: le fallaron los cálculos y dejo, sin ahorros, a muchos inversionistas y, claro, a su familia, pobre y con deudas.

No conocía, digamos, que un suicidio pueda ser efecto de la falta de empleo. Y es que, desempleados, toda la vida han existido; precisamente, porque no hay empleos, porque no hay inversiones, por culpa del gobierno que no promueve su generación. En fin, nunca ha habido empleos para todos… y, al menos yo, no había tenido noticias de que alguien se suicidara: sí que pedía prestado, vendía terrenos o hipotecaba la casa, pero no que se quitara la vida.

LA GENERACION PRESENTE.

Yo soy afortunado, pude estudiar una carrera universitaria, disponer de un empleo y ahora estoy jubilado. Observando, sin embargo, lo que está sucediendo la con la generación de nuestros hijos, veo critica la situación para ellos y las subsiguientes generaciones: tienen problemas para conseguir

empleo con todo y que tengan estudios universitarios, peor aquellos que no lograron terminar.

Veo, además, otro factor: los que salieron de la universidad, que están trabajando, la gran mayoría lo hace en condiciones desventajosas: los más son contratados por honorarios y no cuentan, vaya pues, con los derechos de todo trabajador, como es el seguro médico, infonavit, que son las principales. No tienen, en pocas palabras, mecanismos para garantizar su bienestar social en edad adulta. No tendrán pensión, pues.

SLIM Y LA PENSION.

Yo creo que el problema del empleo, como de la pensión, es grave.

Nos asustan con que, tarde o temprano, el sistema de pensiones va a tronar; hay personas que trabajaron, por decir, 30 años y llevan hasta 40 o 50 cobrando una pensión. Por eso, Carlos Slim, el hombre más rico de México propone que la jubilación sea a los 75 años; que la semana laboral sea de 3 días… si así, para sobrevivir, trabajando los 7 días de la semana, ocho horas, hay personas que disponen de 2 empleos.

El problema básico, es que no hay empleos para todos; y la otra, que los salarios pues son mínimos, mínimos para medio subsistir, por eso, unos y otros hacen otras actividades como tener dos empleos, vender cosas, hacer rifas, el chiste es que haya dinero para cubrir todas las necesidades de la familia.

POBREZA Y VIDA.

Ante la falta de empleo se generan otros fenómenos: la migración, especialmente a los Estados Unidos; se incrementa la delincuencia, incluso infantil y juvenil; el crimen organizado encuentra, así, fácil veta de reclutamiento. Pero, lo más increíble, es que alguien se suicide porque no encuentra empleo: ¿a quién le cargamos la culpa?