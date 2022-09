Una mujer protagonizó un escándalo en las calles de Bogotá, en Colombia, tras descubrir a su esposo en compañía de su amante mientras iban a bordo de la motocicleta que ella le había comprado a pagos para que pudiera salir a trabajar y que juntos mejorarán su nivel de vida.

En un video captado por personas que se encontraban en el lugar y que posteriormente se viralizó en redes sociales, se aprecia el momento en que la mujer enfrentó a su pareja y a su amante y les exigió que le devolvieran la moto.

«Bájese o la bajo de ahí, usted me quería encontrar y me encontró. Deme el casco, entrégueme el casco o se lo quito», le gritó molesta a la amante, pero su esposo la defendió y se interpuso entre ellas para que no la agrediera.