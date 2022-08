México.- TODOS hemos salido mal en alguna credencial y no queda de otra más que resignarse.

Recientemente este fue el caso de Yeri MUA, una influencer muy popular en México.

La joven, que fue reina del Carnaval de Veracruz, se quejó a través de un live que los del INE la discriminaron por ser bonita.

Sí, leíste bien, eso dijo.

De acuerdo con sus propias palabras, aunque llegó puntual la mayoría de los empleados la recibió con mala cara.

Yo sé que las del INE la mayoría tiene cara de culo, hasta parece que yo voy a pedir favores al INE. Ir al INE es como ir al IMSS, hay que hacer una competencia para ver quien te pone más cara de cu**, las del IMSS o las del INE», comenzó diciendo.

Luego se quejó de que la hicieron esperar pese a que ya tenía cita.

Estabamos a 40 grados, yo preferí quedarme en la camioneta”.

Sin embargo, todo eso se quedó corto pues lo peor fue ver su credencial.

Se me arruinó mi pinche día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron», contó a todos sus fans.

La influencer asegura que auque le tomaron varias fotos, la empleada escogió la peor y aseguro está editada y le alargaron la barbilla.

Me lo hicieron de adrede, porque yo hasta les dije que me gustó la foto en la que salía así y me pusieron la foto en la que salía con el hocico abierto», dijo.

AQUÍ TE DEJAMOS EL LIVE para que lo veas por ti mismo:

