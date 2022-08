México.- A pesar de la prohibición de un juez federal para no realizar publicaciones en contra del líder del PRI, Alejandro Alito Moreno, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, leyó las letras chiquitas para así republicar un audioescándalo del priista.

Y es que la mandataria en lugar de publicar nuevamente los audios de Alito Moreno como funcionaria, lo hizo a título personal.

Lo anterior, porque la suspensión que otorgó al priista el juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, indica que la medida es para los servidores, pero “esto no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su opinión en un ámbito personal”.

Esta fue la justificación de Sansores San Román para publicar el audio en sus redes sociales personales, y no en su programa El Martes del Jaguar, como lo hacía antes.

De acuerdo a la orden emitida por el juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Gabriel Regis López, con expediente 938/2022 que a la letra dice "(…) lo anterior no significa que las autoridades responsables estén vedadas de emitir su pic.twitter.com/VUWORZLOqT — Layda Sansores (@LaydaSansores) August 10, 2022

Incluso, la mandataria campechana por Morena citó unas líneas de la canción Digo lo que pienso, de Calle 13, para hacer público dos audios de Alito Moreno.

El primer audioescándalo fue publicado el 12 de agosto y en él, presuntamente Alito Moreno insulta a los priistas que lo critican y afirma que eso no le importa, que seguirá en el cargo hasta 2024.

Qué bueno que te veo. Porque put… luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero Dios, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024, o sea, a mí me va a tocar decidir la lista, porque todos esos pende… que andan allá afuera: ‘no, que si no da resultados’, ¡se van a la ver…! ¡Yo fui electo cuatro años, yo me quedo aquí me vale ma… lo que digan!», se escucha en la grabación.

El líder del PRI enfatiza en que le “toca construir la que viene”; es decir, la elección en Tamaulipas.

Otro audio fue del 5 de julio, en el que supuestamente el líder nacional de PRI habla acerca de extorsionar a los más grandes empresarios del país.

Mientras que la última grabación difundida, nuevamente, por Sansones San Román es la del 19 de julio en la que Alito Moreno se refiere a algunos periodistas como “sus brothers” y habla de cómo se debe amenazar a los periodistas.

Incluso el priista afirma qué medidas deben tomarse contra aquellos comunicadores que lo cuestionan, lo que incluye atacar a sus familias y a sus madres.

—Bueno, tú sabes que aquí se habla bien de Alito y eso quiere decir que si quieres decir algo lo escribes en tu espalda, en el periódico no escribes nada.

—Qué bueno que yo no tengo un periódico, cabrón —le dice el hombre con quien habla Alito.

—Su mamá en la primera plana: ‘Es una put…’. A mí me vale ver… aquí vale ver… lo que dicen.

Así, Sansores San Román, de manera personal, nuevamente exhibió a Alito Moreno, quien es señalado e investigado por presuntos actos de corrupción en Campeche.