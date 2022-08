México.- La coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, aclaró que las labores de rescate de los trabajadores atrapados en la mina en Sabinas, Coahuila, y aseguró que “no nos vamos a ir sin recatar a nuestros 10 mineros”.

En conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria desmintió que en algún momento se hayan frenado los trabajos de rescate, pues los esfuerzos son las 24 horas del día.

“Jamás se suspenden labores, se trabajan las 24 horas del día. El trabajo que realizamos es continuo, entregado, muy bien coordinado, nos reunimos en varios momentos: hay dos reuniones de coordinación para determinar estrategias (…)”, afirmó.

Destacó que las labores para rescatar a los 10 mineros atrapados en la mina desde el 3 de agosto son cuidadosas.

Y es que, dijo, se tiene que salvaguardar la integridad de los familiares de los mineros como de los rescatistas, “porque cualquier movimiento podría tener complicaciones”.

Velázquez Alzúa reiteró el compromiso que tiene el Gobierno federal para atender la emergencia y rescatar a los mineros.

Estamos con todas las dificultades del clima, sin embargo, estamos entregados y comprometidos y no nos vamos a ir de aquí hasta que no rescatemos a nuestros 10 mineros. Jamás se han suspendido las labores y no hay riesgo de colapso como lo mencionó un medio de comunicación”, sostuvo.

Adelantó que debido a la extracción de agua de los distintos pozos, se espera que hoy se pueda dar el rescate de los trabajadores.

Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el tirante por bombear en el pozo 2 es de 4.2 metros; en el 3, de 6.9 metros; y en el 4, de 9.1 metros.