Tamaulipas.- Las consecuencias de la elección del 5 de junio pasado en Tamaulipas, siguen activando y hasta incrementando rencores entre los simpatizantes de los bandos de las dos coaliciones registradas: MORENA-PT-VERDE vs PAN-PRI-PRD, no solo en tribunales, sino en las redes sociales donde arrecian con material ¿nuevo?… quizá para algunos, para otros repetitivos.

Lo novedoso que escucho contra ciertos miembros del partido del presidente, son las declaraciones del real o supuesto piloto del avión y el celular del asesinado Sergio Carmona Angulo, pues en ellas se repiten acusaciones contra legisladores locales y federales, alcaldes tamaulipecos y hasta del gobernador electo.

En un video se publica la imagen de un chat, presumiblemente del número 52183323895XX, identificando la propietaria de la línea y donde se implican varios nombres de los que ya conocemos. Lo interesante es que se suma el de la ex alcaldesa de Reynosa donde se señala “Para acabarnos a Maki”.

La fecha que aparece en la publicación es del 18 de noviembre del 2021, en conversación de WhatsApp.net, señalando la hora de las 2:16:10 pm a las 2:17:03 pm. Es decir, apenas un minuto.

Se sabe que, en la Fiscalía General de Tamaulipas existen expedientes que han derivado investigaciones contra políticos del estado con representación local y federal y hasta personajes con altos cargos en el partido del presidente. Desde luego no falta la versión de que la DEA y FBI norteamericanos están en el mismo tenor.

El video que ahora circula, particularmente por WhatsApp y Facebook, aparecen imágenes de algunos implicados en el escándalo, lo mismo en fotos sociales como en dos señaladas como “Reuniones o comidas de Unidad”.

Otra de las imágenes del video en cuestión, muestra recibos de transferencia de Banregio, por la cantidad de un millón de pesos, autorizado por Alejandro Angulo García del Grupo Gasolinero SA de CV a favor de Manuel “R” por el concepto Horas de Vuelo.

La conclusión es que el tema ahí está… ¿Qué suceda…? Ni usted ni yo lo sabemos. De lo que estamos seguros es que la brecha del antagonismo electoral sigue abriendo espacios, separando amigos y ahuyentando familias.

En otras cuestiones de Tamaulipas y relacionadas con la elección del 5 de junio, el magisterio del estado anda inquieto por dos temas: Uno es la renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 30 del SNTE.

Lo malo es que la convocatoria emitida por el SNTE no sale, aunque las corcholatas están bien puestas, con reuniones en lo escondidito, formando y reformando planillas, con páginas de periódicos pagadas y desde luego, con artículos, reportajes y columnas que se notan tienen patrocinio.

En este mismo espacio he ha anticipado que la línea nacional es “unidad” en torno a un candidato único “…que sean los ex quienes resuelvan el crucigrama para que la base no se haga bolas…” y no perduren los de siempre que solo buscan continuar en el poder político y financiero para ‘ayudar’ a sus amigostes.

El otro tema de los maestros de Tamaulipas es precisamente adivinar a los nuevos funcionarios de la Secretaría de Educación del Estado, desde el o la titular de Tamatán, hasta los subsecretarios, directores, subdirectores y Jefes de Departamento.

Son distintos los nombres que se manejan en el tintero de los compañeros y lo mismo se habla de mujeres que de varones que se sentarían a dirigir los destinos de la educación en el Estado.

Quizá el nombre que más suena entre los maestros del estado para ocupar tan alto cargo y por la experiencia que se le reconoce es a Lucía Aimé Castillo Pastor, no es improvisada, conoce la educación de Tamaulipas y su evolución desde hace varios sexenios. Ahora mismo se desempeña como representante de la SEP en el Estado.

No han faltado los rumores hasta de hasta auto candidatearse para repetir en una subsecretaría de educación, aprovechando la relación de padrinazgo que nunca es alejada de la familia.

Otro nombre femenino que también se escucha es el de la Maestra Lupita Flores de Suárez, ilustre militante del Revolucionario Institucional e identificada con el grupo político del exgobernador de origen victorense.

Otros candidatos a ocupar la titularidad la Secretaría de Educación en Tamaulipas son los expriístas Héctor Martín -El Guasón -Garza González, quien al iniciar el sexenio de la 4T se desempeñó como Oficial Mayor de la SEP.

El otro es Enrique Meléndez Pérez, quien se identifica con la corriente de Elba Esther Gordillo Morales y recibió la encomienda de fundar y dirigir en Tamaulipas a las Redes Sociales Progresistas (RSP) aunque no lograron cumplir con los requisitos del INE, por lo que terminaron acercándose al Partido del Presidente.