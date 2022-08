Reino Unido.- Lo que parecía un relajado viaje en familia se convirtió en una pesadilla luego de que una mujer de 46 años de edad identificada como Helen Rhodes falleció mientras viajaba en un avión que volaba de Hong Kong a Reino Unido.

Pero lo más difícil del viaje fue que sus familiares tuvieron que soportar la travesía junto al cuerpo de la mujer durante un lapso de ocho horas.

Helen, su esposo y sus dos hijos pequeños, viajaban hacia Reino Unido desde Hong Kong, en donde habían vivido los últimos 15 años y tenían pensado retornar a su país de origen.

Helen Rhodes a midwife, tragically died suddenly in her sleep on Fri during a long flight back from Hong Kong to the UK, leaving her family traumatized. Helen’s broken children sat next to their mum’s breathless body until they landed 8 hours later. Cause of death remains unknown pic.twitter.com/461IDg9OaB

