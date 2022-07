Tamaulipas.- Siguen los comentarios a favor del cardiólogo tamaulipeco Dr. Américo Villarreal Anaya, después de que el Presidente de la Republica Andrés Manuel López Obrador, lo calificara en la “mañanera” del pasado martes 26 de julio como un hombre honesto, limpio y de buen corazón.

Incluso el Mandatario Federal dijo que el triunfo electoral de Américo, porque ahora si lo puedo decir: es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas, por lo que con esto está más claro que López Obrador habrá de respaldar y apoyar en todo a la administración de Villarreal Anaya, lo que sin duda se reflejará en mejores beneficios para nuestra entidad y por ende para las y los tamaulipecos.

FETSE Nuevo Laredo informa a sus agremiados

El Lic. Benjamín García Marín, líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) en Nuevo Laredo, informa a través de un comunicado emitido por el Lic. Joel Ayala Almeida, Presidente Nacional de la FSTSE y remitido por la Lic. Alma Rosa Escobar Camacho, flamante líder estatal en Tamaulipas de la FSTSE, de la conclusión respecto a la revisión a los incrementos salariales y de prestaciones a todos los trabajadores del Gobierno Federal que pertenecen a la Rama Operativa, es decir, aquellos compañeros que realizan funciones Administrativas y de Servicios Generales.

Los acuerdos generados concluyeron en un incremento de más del 7% en el salario base y el incremento también en diversas prestaciones económicas como en la ayuda para capacitación, despensa, transporte, servicios y para previsión social múltiple.

Así mismo informó que el pago de estos incrementos será con retroactivo al 1 de enero del 2022, lo que es un logro de nuestra dirigencia nacional que debemos aplaudir, dijo.

García Marín aclaró que en lo que respecta a las áreas médica, paramédica y afines, todavía no concluye la revisión correspondiente a los incrementos a estas áreas y que en cuanto nuestra dirigente estatal, la Lic. Alma Rosa Escobar Camacho nos informe, lo haremos extensivo a la representación sindical de cada dependencia. En tanto estaremos pendientes al respecto, agregó.

El polémico Alejandro Rojas Díaz Duran

Ya se había tardado. El pasado lunes por la tarde el mexiquense Alejandro Rojas Díaz Duran hizo circular por todo lo largo y ancho del país, una copia de la impugnación en contra del Congreso Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Un documento que consta de 11 hojas con los espacios en banco para que pueda ser rellenada por cualesquier militante de este instituto político.

Y eso va en contra de la dirigencia nacional que preside Mario Delgado Carrillo, pues todos los simpatizantes del grupo del zacatecano, ex gobernador y presidente de la Junta de Coordinación Política en el senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, según Rojas Duran, fueron cortados del padrón y no podrán participar.

También se dice que lo mismo sucedió con otros políticos que también está en contra de estas acciones de la dirigencia nacional, donde al parecer también fueron excluidos.

No me lo crea, pero se afirma que con este documento de objeción podrán hacer que se caiga la Asamblea Nacional y todos sus acuerdos jurídicos y se tendrán que ir a nueva fecha para celebrar dicha Asamblea, por lo que se debe poner orden en casa y no dar pie a los de enfrente que quieren desestabilizar a Morena.

NOTAS CORTAS

1.- Confirmado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena que para Tamaulipas ira una mujer a dirigir al partido y ya se empiezan a escuchar nombres para tal cargo. Por lo pronto, ahí está la joven alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Úrsula Salazar Mujica, Olga Sosa Ruiz y la senadora Lupita Covarrubias Cervantes. Seguramente que se irán anotando más en los próximos días.

2.- ¿Sabía usted que?…El 5 de agosto se celebra el día de la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, patrona de Villa Palmillas. Y que la alcaldesa de ese municipio le hace el honor en llevar su nombre, María de las Nieves Ramírez Compean. Enhorabuena por adela.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.