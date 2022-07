Tamaulipas.- Una tras otra en Tula. Resulta que anda circulando por allá en las redes sociales que salieron transas y corruptos los regidores y síndicos de este municipio denominado Pueblo Mágico, y las reuniones que deben de tener nunca las llevan a cabo, si acaso 2 o 3 se han hecho de lo que va de la presente administración municipal. Las actas que se levantan después de cada reunión se las llevan a firmar a sus casas y porque además el alcalde fuereño los deja plantados eso se dice y ya sabe por quién. Por los chismosos cafeteros.

Insisto, nunca se reúnen y les llevan las actas a sus casas para firmarlas y ya van siete meses de estar cobrando de gorra, pues no apoyan, no gestionan y no hacen nada por el pueblo. En 7 meses se afirma se han reunido tres o cuatro veces máximo y ya firmaron más de 13 actas de cabildo.

Estos corruptos concejales cobran sin trabajar y están de acuerdo que el alcalde “Laminas mentiras” rente todos los vehículos y maquinaria para beneficio de unos cuantos. Ya ni la chiflan.

Las camionetas de la basura según los que saben, al parecer son de Leija Villarreal y la renta al municipio. También maquinaria y camiones que son de su propiedad entre otros vehículos más y en el ajo están inmiscuidos algunos aduladores del munícipe.

Estos corruptos concejales podrían tener serios problemas por omisión, pues aprueban todo sin ver, pero eso si son buenos para recibir el sueldo a tiempo, compensación, viáticos y moche. Se dice que son más de 5 millones mensuales de renta en maquinaria y vehículos y es mucho para este pobre pueblo; que aparte los choferes, combustibles y mantenimiento corre a cargo del municipio al cabo nadie dice nada.

¿Que tendrán en la cabeza estos cínicos regidores y síndicos que no piensan que es mejor equipar al municipio e ir teniendo patrimonio propio y evitar rentas para unos cuantos? Que aparte hay renta de vehículos para la familia feliz.

¿Cuánto se llevaran estos corruptos concejales por aprobar este atraco al despoblado al Pueblo de Tula? ¿Cuándo el pueblo les pondrá un alto a estos ladrones de siete suelas? ¿Cuándo desquitaran su sueldo y cuando escucharan a sus representados? Ya basta no sean ladrones, les gritan por allá a los cuatro vientos.

Si algún concejal dice lo contrario de lo que se narra aquí de acuerdo a esa información filtrada que lo desmienta. Que le digan al pueblo cual es la relación de maquinaria y vehículos propiedad del Ayuntamiento. Y que digan cuáles están en arrendamiento y por cuánto. Ya basta de tanta corrupción y aguas porque viene un nuevo gobierno que los va a sancionar. Al tiempo.

NOTAS CORTAS

1.- A propósito con miras al 2024, los de MORENA en cada uno de los cinco municipios del altiplano tamaulipeco, es decir, en Tula, Bustamante, Miquihuana, Palmillas y Jaumave, ya reconocen que si hay para jugar y buscarán afianzar sus respectivos proyectos de cara a esa elección municipal, conscientes de que el tiempo pasa volando y de una vez hay que ir armando las estructuras.

Por Tula hasta ahorita aparecen dos prospectos fuertes: Juan de Dios Vázquez Rodríguez, del meritito Ejido Francisco Medrano y Gustavo Espinosa, de Tanque Blanco. En Bustamante también hay algunos “gallos” pero en su momento se los daremos a conocer para no herir susceptibilidades.

En Miquihuana, el más apuntado es Juan Carrizal o Ebodio Bulnes García. En palmillas seria o través Lupita Ramos Ramírez o Cecilio Sifuentes, y por Jaumave solo vemos a uno, Juan Manuel Báez y no hay quien le haga sombra me dicen.

Algunos de estos ya han sido votados como candidatos y ciertos han ganado, así que no los pierda de vista en el futuro inmediato, aunque se va a ir destapando más “corcholatas” de aquí en adelante.

2.- La contraparte local de MORENA en cada uno de estos municipios, en este caso el PAN-Gobierno, ya se está viendo en algunos la reelección y en otros posicionando a otras figuras en caso de que el tema de la reelección no sea la opción para ciertos alcaldes, pero hay que esperar porque falta mucho para eso.

Bueno, sin dejar el tema se afirma que no tarda en aparecer por Miquihuana, aunque se dice que si va por allá, el ex alcalde Matías Meléndez Cruz, el cual todavía cobra como funcionario en la Secretaria de Salud, pues sería un buen relevo para la que sigue. Pendientes.

3.- Y ya que andamos por el altiplano tamaulipeco, anda fuerte el run run de que un ex alcalde pintado de azul llegó a un acuerdo con el ex candidato aliancista a la gubernatura del Estado “Truko” y le prometió impulsarlo a una diputación local en la que sigue y afirma que ahora a ver cómo le hace. Le cumple o lo deja como estaba.

¿Adivine quién es?

4.- ¿Sabía usted que?… existe el día mundial de sacar la lengua y es el 19 de julio. Pues así lo celebraron allá me dicen los amigos del café en Tula y se sacaban la lengua unos a otros. Que yo no fui, que fue te te y que digan lo que digan. Botellita de jerez, todo lo que digan será al revés.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.