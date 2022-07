México, 25 de julio.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en la Mañanera que la contratación de médicos cubanos para laborar en México es porque en nuestro país no hay suficientes médicos y especialistas.

«No les gustó que se contrate a médicos cubanos, pero ojalá comprendan que necesitamos a médicos para curar a nuestro pueblo», expuso.

Indicó que, independientemente del coraje, «de la enajenación que provoca la ideología y pensamiento conservador, con juicio práctico, con objetividad, con la verdad, se indague para que nos crean que no tenemos médicos, que no tenemos especialistas».

El titular del Ejecutivo afirmó que la falta de médicos se debe a que durante todo el periodo neoliberal, no se invirtió suficiente en educación y salud, además de que el objetivo de esos gobiernos era privatizar esos sectores.

«Que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura, es decir privatizar, pero el estado está obligado a garantizar la educación en todos los niveles escolares porque la educación, como la salud, no son privilegios», afirmó.

Incluso, detalló que el gobierno federal acudió al apoyo de Cuba porque tienen posibilidades de que envíen a médicos que se necesitan.

#Mañanera / ¡Entre más me golpean más digno me siento!, expresó el presidente @lopezobrador_ ante las críticas por la contratación de 500 médicos cubanos; ¿creen que va a hacer mella en mi propósito por cumplir con la transformación?, cuestionó. @Notimex @Notimex_TV pic.twitter.com/fIYAGTR0AC — Joel Santana (@BirdofpeaceJoel) July 25, 2022

Cubanos ya cubren el total de plazas médicas en Nayarit

López Obrador ejemplificó que el fin de semana llegaron a Nayarit médicos cubanos y con eso ya se tiene el 100 por ciento de médicos, tanto generales como especialistas.

«También hemos basificado a trabajadores de la salud, a un aproximado de 800. En Rosamorada, también tenemos el 94 por ciento de medicamentos surtidos», ahondó.

Y sostuvo que la crítica porque su gobierno contrató a médicos de Cuba se debe a esa postura conservadora de privatizar la salud.

«Agradezco al gobierno de Cuba y al pueblo hermano de Cuba por este apoyo, ustedes creen que me va a afectar o me va a desmoralización o que va a hacer mella en mi propósito de contribuir a la transformación de México. Entre más me golpean más digno me siento, como dijo Ponciano Arriaga», dijo.