México.- Gerardo Martínez, padre de Yolanda Martínez, joven encontrada sin vida el pasado 8 de mayo en un predio de la colonia Los Huertos, Juárez, aquejó vía redes sociales que el fiscal encargado de darle seguimiento al caso está de vacaciones y que no hay avances al respecto a este evento que fue parte de una seguidilla de mujeres desaparecidas que después fueron halladas muertas en diferentes puntos del estado.

“Nos atendió la auxiliar, la licenciada Rebeca, y al solicitar que fuera atendido por el fiscal que está tendiendo el caso, el señor Johny Delfín, dijo no encontrarse porque está de vacaciones por ser periodo vacacional”, mencionó en un video subido a la cuenta de Instagram @yolandamtzcadena.

Seguido, don Gerardo lamentó que las autoridades estén buscando darle carpetazo al tema Yolanda, pues cuando fue atendido por un segundo Fiscal, este habría mostrado desconocimiento entorno al caso.

“Se empezó a apoyar con el fiscal en turno, que no se me presentó y sólo empezó a opinar sin tener conocimiento del caso, querer hacerme largas y prolongar más el tiempo, algo raro, de alguna manera quieren dormir el caso”, acusó.

Martínez, alegó desconocer el servicio que brindó el médico forense guatemalteco José Mario Nájera Ochoa, quien habría apoyado en la autopsia externa al cuerpo de la fallecida.

“Todo me parece raro, sobre todo al querer omitir al forense de Guatemala, y que raro que no aparezca en la carpeta y testigos del momento cuando se hizo el servicio, porque sí estuvo apoyando el señor”, dijo.

En la misma publicación, el padre de Yolanda reclamó que la Fiscalía no tiene resultados de la autopsia, de la patología, la grafología ni del celular de su hija, el cual no ha podido ser analizado debido a que tiene una contraseña que las autoridades no han podido descubrir.