México.- En los últimos días se dio a conocer que Netflix perdió cerca de un millón de suscriptores en el último trimestre, la mayor caída de usuarios en su historia.

Aunque esperaban el doble de pérdida de usuarios, su serie estrella Stranger Things los salvó de momento, de acuerdo al CEO de la empresa.

Otra serie muy exitosa que en México se mantenía muy bien posicionada y comúnmente en el Top 10 de lo más visto en la plataforma, era ‘Yo soy Betty, la fea’. Pero a mediados de este mes le dijo adiós a Netflix.

Ahora para el mes de agosto también se despedirán algunas series y películas muy queridas por el público, como Rick and Morty o Call Me By Your Name, protagonizada por Timothée Chalamet.

Estas son las películas que saldrán de Netflix en agosto de 2022

1 de agosto

La caída de la Casa Blanca

El Cristo Ciego

Lo que podríamos ser

Pasajeros

Rang de Basanti

PK

Raajneeti

Tamasha

Rebeldes de Altura

Prisionera del Espacio

Un plus une

2 States

Las torres gemelas

Star Trek: En la oscuridad

Star Trek

Astro Boy

Baaghi

Whatever it takes

Didi Quer Ser Criança

Di que sí

Fitoor

Leyenda urbana

League of Gods

Call Me By Your Name

2 de agosto

El pequeño vampiro

10 de agosto

The Saint

12 de agosto

Chocolate City: Vegas Strip

14 de agosto

Príncipe nigeriano

Rebelión de los Excluidos

En cuanto a las series, estas son las fechas de los títulos que dirán adiós.

3 de agosto

Farina

12 de agosto

Los Pitufos

13 de agosto

Rick and Morty

17 de agosto