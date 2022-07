México, 21 de julio.- Christian Tabó, atacante de la escuadra de Cruz Azul, afirmó que, pese a que el conjunto celeste no ha tenido el inicio deseado en el Apertura 2022, el equipo deberá de demostrar su jerarquía en la Liga MX y trabajar para darle la vuelta al arranque de temporada, pues saben que aún queda un gran camino por recorrer para estar en la fase final del campeonato.

Es un equipo grande, cada vez que se pierden puntos es difícil el día a día, pero debemos de estar tranquilos porque sabemos que esta situación se puede revertir, ni siquiera te estoy hablando de una crisis, porque recién van tres jornadas, este torneo es muy largo y no es de cómo empiezas, sino de cómo terminas», manifestó.

Respecto al hecho de que no han podido hacer valer la localía desde el torneo anterior, Tabó aseguró que son circunstancias que se dan, pues en el cuadro de La Noria siempre salen a buscar el mejor resultado.

«Creo que es la liga más competitiva de América y todos los partidos son difíciles, no hay partido accesible y a veces se van a perder puntos, uno no quiere perder puntos, quiere ganar, pero en ocasiones no se puede, a veces se dice que no se hace pesar el Azteca, pero a veces se gana y a veces se pierde», declaró.