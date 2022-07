MÉXICO.-El técnico Miguel Herrera fue sancionado económicamente por la Comisión Disciplinaria, luego de las declaraciones que hizo contra el arbitraje tras el partido de la jornada 1 del Torneo Apertura 2022 entre Tigres y Cruz Azul.

Herrera criticó la labor del arbitraje en la conferencia de prensa y por ello tendrá una multa monetaria.

Oscar Mejía García fue el juez central de ese juego en el que La Máquina se impuso 2-3 a los felinos.

«La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al Director Técnico del Club Tigres de la U.A.N.L., Miguel Ernesto Herrera Aguirre, toda vez que durante la conferencia de prensa del partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022, entre los Clubes Tigres de la U.A.N.L. y Cruz Azul, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)», señala el reglamento de dicha institución.

Por otro lado, Víctor Manuel Vucetich, DT de Rayados, también fue castigado de forma económica por la misma situación que a su homólogo de Tigres: haber criticado la labor del nazareno, Jorge Antonio Pérez.

En tanto, otra sanción económica y un partido de suspensión deliberada para Aldo de Nigris, auxiliar técnico de Monterrey, por una publicación en redes sociales durante durante el partido Santos Laguna vs. Rayados de Monterrey

De Nigris puso una imagen de billetes cuando se disputaba el cotejo contra los laguneros, aunque después la borró.

«La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente y con un partido de suspensión, al auxiliar técnico de Rayados de Monterrey, Jesús Aldo de Nigris Guajardo, toda vez que durante el partido correspondiente a la Jornada 1 del Torneo Apertura 2022, entre los Clubes Santos Laguna y Rayados de Monterrey, transgredió el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, en particular el artículo 71 inciso c), por el mal uso de la redes sociales, al no dirigirse con respeto y prudencia», se informó.