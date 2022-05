No fue sorpresa porque ya se veía venir. Américo Villarreal no asistirá al segundo debate organizado por el IETAM, este domingo. No quiere exponerse a perder puntos.

Es su derecho. Si las cifras que tiene le favorecen, tiene mucho que perder y poco qué ganar.

Cualquiera de otro partido lo haría, lo han hecho. Les ha dado resultados como el caso de Evelyn Salgado, en Guerrero, en la campaña del 2021. Ganó y dirige los destinos de esa entidad por las siglas de Morena.

El argumento del equipo americanista es que “no hay condiciones equitativas para los participantes”, luego que pidieron corregir trato y actitudes y no hubo respuesta.

No creemos que el Instituto vaya a dejar vacía la silla correspondiente al cardiólogo. No es el punto.

Viéndolo con pragmatismo, pudieran suceder “novedades” no imaginadas por ahora.

La de ocho columnas sería que el candidato de Va por Tamaulipas, César Verástegui, asistido por sus asesores, decida de última hora tampoco presentarse. El encuentro sería suspendido. No puede haber ejercicio con uno, Arturo Díez Gutiérrez.

No es descabellado. Fue la cadena de acontecimientos que llevaron a suspender el debate programado por el sindicato de Coparmex, para el viernes 13 de mayo en Nuevo Laredo.

Américo decidió no participar. Luego suspendió Verástegui y al último le comunicaron a Díez el aborto del proyecto patronal.

Los debates por las gubernaturas –no solo en el caso de Tamaulipas- no generan cambios de preferencias electorales. Más vale ejercer la comunicación directa en territorio, saludar, exponer, comprometerse con los ciudadanos.

Una candidatura no se construye en dos meses de campaña, solo se afianza. Se va edificando a lo largo de los años en la configuración de líderes y posicionamiento de partidos. No tenemos la cultura del debate ¿cuántos ciudadanos vieron y escucharon los 60 minutos del primero?.

Es un ejercicio que solo genera gastos para el erario. De Finanzas del Estado saldrá el pago para todo y todos, desde el moderador Javier Solórzano, cuyos billetes se irán fuera de Tamaulipas.

Según empresas encuestadoras, después de la primera cita el 24 de abril, ninguno de los tres “disparó” preferencias. Siguieron con números que traían.

Nada se pierde con que el Instituto cancele el segundo ejercicio, que no de ideas sino de insultos como lo vimos en abril.

Los temas están expuestos: Educación pública, estado de derecho y desarrollo social que incluye combate a la pobreza y desigualdad.

Si el público al que gustan las emociones fuertes quería “ver sangre” en el escenario del Centro Cultural Tamaulipas el domingo, se van a quedar con las ganas. El morbo de los ataques personales no estará grabado para la historia política de esta tierra.

¿Qué puede pasar si falta uno de los actores principales? Que le lluevan críticas, pero no pasa nada. Si faltan dos quedará en la nada.

Esto nos recuerda el “debate” organizado pen Nuevo León por un medio de comunicación regio, al que no se presentaron los abanderados del Pan, Pri y Morena, para no engordarle el caldo. Estuvo en solitario Don Samuel García, quien expuso 20 minutos y se retiró.

No fueron las razones por las que ganó las gubernatura.

En otras entidades de la sexteta de este 2022, han faltado a debates los candidatos de Morena en Quintana Roo, Oaxaca, Durango y Hidalgo, y del PAN en Aguascalientes donde su pupila Tere Jiménez va en caballo de hacienda. No por no ir van a perder.

Una siguiente novedad “de ocho” sería que el candidato de Movimiento Ciudadano, “Don Tarugo” Díez Gutiérrez se sume con alguno de sus competidores que le aventajan.

Por otra parte, ya se encuentran en territorio las boletas electorales que se utilizarán en el proceso del domingo cinco de junio. Pronto estarán en los Consejos Distritales (federales), para lo cual grupos de ciudadanos guindas se encargarán de dar seguimiento a la cadena de custodia.

El argumento es que en la última elección se le “perdieron” al IETAM 150 mil boletas. Llegaron incompletas. El impresor se vio en la necesidad de reponerlas.

Por cuanto a las campañas, el jerarca panista Marko Cortés se dio un descolgón por Matamoros para apoyar a su candidato “Truko” Verástegui.

Igual Américo Villarreal le dedicaba bastante tiempo a Matamoros y Reynosa, donde se encuentra el grueso de los votantes y es ahí donde se puede decidir la elección.

Faltan 19 días. Las campañas deberán suspenderse el uno de mayo. A estas alturas las posiciones están definidas.

Tema aparte, de acuerdo con la legislación laboral de mayo del 2019, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas se dio un ejercicio interesante en el Sindicato Unico de Trabajadores Académicos: Legitimar por voto directo el Contrato Colectivo de Trabajo.

Es uno de los primeros a nivel superior en dar cumplimiento al ordenamiento, dijo el secretario general Luis Gerardo Galván Velasco.

Resultado: De los 1,996 agremiados votaron el 90 por ciento, de los cuales el 97 lo hicieron a favor.