Otro show mediático

A escasos doce días de campaña proselitista los candidatos intensifican sus discursos y también los suben de tono ya poco a poco se comienzan a lanzar uno que otro trancazo que si bien no de manera abierta si lo hacen cada vez con mayor incidencia y dirección, principalmente los dos favoritos para llevarse la gubernatura este próximo cinco de junio.

De seguir las cosas a como van la situación llegará muy calientita el día del primer debate allá por el 23 de abril.

El que ya empezó a dar color es el muy desangelado candidato de Movimiento Ciudadano ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ lanzando cacayacas a la causa morenista de quien dice ya perdieron la elección entre otras cosas.

Por cierto este en su propaganda anuncia que ya están cansados de los corruptos de siempre y que por ello hay que empezar desde cero, como si no se le recordará que él forma parte de esa camada de corruptos e ineficientes, quienes tuvieron que soportar sus tres años como alcalde de la capital del estado podrán dar fe.

No por nada hasta antes que llegara XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI era catalogado como el peor presidente que haya tenido la capital del estado, título que le arrebató y por mucho el médico bailarín.

Por cierto XICO sigue disfrutando de absoluta tranquilidad pues hasta el momento el actual ayuntamiento encabezado por LALO GATTAS BAEZ nada ha dicho sobre las presuntas y múltiples irregularidades que cometiera el galeno en su paso por la alcaldía municipal.

Los presuntos delitos que se podrían configurar son muchos y muy variados, sin embargo al parecer la actual administración nada está haciendo para investigar a XICO, no obstante que fue una de sus sentidas aseveraciones, como se cita arriba, hasta el momento no se han animado siquiera a mencionar el tema públicamente menos ante las autoridades fiscalizadoras las una y mil triquiñuelas que presuntamente cometió junto a su gavilla de ladrones.

Contrariamente en Nuevo Laredo la Comisión de la Verdad y Anticorrupción denunció al ex edil ENRIQUE RIVAS CUELLAR a casi una decena de ex funcionarios de su gabinete por presuntas anomalías en la adquisición de un predio entre otras cosas.

Desde luego que esto se hace con la anuencia de la alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS, pues de otro modo no se entendería que sucediera,

Igualmente en el asunto mucho tiene que ver la vieja rencilla que sostenía el ex alcalde RIVAS con el hermano de la alcaldesa CARLOS CANTUROSAS.

En medio de todo esto el ex alcalde RIVAS ya salió a desmentir públicamente las denuncias que se le imputan, manifestando en su mensaje que nada tiene que ver y que todo lo que hizo lo realizó apegado a la ley incluso, retó a la alcaldesa CARMEN LILIA que no de comprobarle los delitos de que lo acusan renuncie al cargo.

En fin ojala y que este asunto no vaya a quedar en solo un show mediático, alentado por una vieja rencilla entre los que en algún tiempo fueron inseparables como es el caso de CARLOS CANTUROSAS y ENRIQUE RIVAS CUELLAR.

En otras cosas con vivas y hurras y excelente visiones futuras, los morenistas festejaban el éxito de la muy mentada revocación de mandato donde los simpatizantes del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR sufragaron para que este continúe al frente del gobierno de la república pase lo que pase.

En contraparte oposición denostó el ensayo político manifestando que fue un absoluto fracaso y un despilfarro de millones y millones de pesos que bien hubieran servido para muchas cosas como los medicamentos para niños con cáncer, por ejemplo.

En su principal bastión la ciudad de México las cosas no fueron como se esperaban, en aquel feudo apenas alcanzó el 14 o 15% son duda un manifiesto retroceso en las simpatías, ya no es aquel movimiento de masas en su favor, queda claro que ya no es el LOPEZ OBRADOR que batía records de asistencia a cada llamado que hacía.

Por supuesto que no le alcanzó para llegar siquiera cerca del ansiado 40% que le daría la certidumbre necesaria para seguir pregonando su dominio político-electoral.

Donde tampoco se le dieron las cosas fue en el codiciado Estado de Mexico, ahi tambien un un evidente atraso en las simpatías, no alcanzó para festinar.

En tanto quien sabe de donde la delgada del PRD VERÓNICA FUENTES habrá de sacar el 8% de la votación en los comicios del cinco de junio y que prometió aportaría el partido a la coalición “Va Por Tamaulipas” partiendo de la premisa que el mentado partido es menos que nada en la entidad y de ello, hay constancia.

El mentado partido político ha sido desde hace años un cero a la izquierda, donde su único punto bueno es que ha sabido negociar para seguir subsistiendo porque de ahí en fuera no se ve menos existe, por lo pronto está sirviendo de esquirol a las mil maravillas.

