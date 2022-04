Del ronco pecho del truko…

UNO. -Hoy es un juego nuevo, con cartas nuevas, y vamos a trabajar por el sector de la salud, de entrada, fue el compromiso del abanderado de la coalición “Va por Tamaulipas”, ante los trabajadores del sector salud que el domingo se reunieron con él.

Quiero que sepan efectivamente, yo no soy doctor, pero soy un hombre responsable, soy un hombre de resultados no me gusta defraudar a nadie, sí sé lo que muchos de ustedes están pensando, muchos quieren su base, su recodificación, quieren un mejor trato, les dijo a los presentes y claro que les endulzo el oído.

El abanderado de la coalición PAN, PRI y PRD, inicio sus actividades proselitistas en esta ciudad con los trabajadores de la salud, en donde hay que señalarlo, con un serio problema de garganta que casi no le permitía hablar, pero aun así se aventó el tiro, para cumplir con su compromiso de estar con ellos en un desayuno dentro de su campaña político electoral.

quiero decirles que, aunque ando así, para mí es muy importante darme la oportunidad de poder hablarles o más bien no desaprovechar la oportunidad de poder hablarles y decirles a todas ustedes y a todos, hoy como candidato de esta alianza de todos los sectores, de todos los partidos, si bien es cierto yo siempre he sido de Acción Nacional, pero hoy la sociedad nos reclama incluir a toda esta gran diversidad de criterios, de ideologías, para mejorar.

El abanderado de la coalición “Va por Tamaulipas” se sintió en confianza y de entrada dijo “yo sí reconozco que como gobierno hemos tenido aciertos y hemos tenido algunos desaciertos, pero también tenemos que reconocer que para poder crecer necesitamos seguridad y lo que hemos hecho bien es mejorarla, lo que no hemos hecho tan bien hay que cambiarlo, y me queda claro que el sector salud tenemos que poner todo su talento, todas nuestras habilidades, todos los recursos apoyar y escuchar, escucharlos a ustedes”.

Hay una frase que dice que escuchar para gobernar, lo menos que debe hacer uno como político es dejar de escuchar, hay que escuchar más, escucharlos, y claro que muchos saben que es una de las cualidades y costumbres de abanderado, hay quien refiere que se quedaba hasta horas de la madrugada para atender sus audiencias.

Ahora dice y asegura con cierta franqueza que unos amigos le comentaron y si se hiciera una reunión con el sector salud para escuchar sus inquietudes, “sin sus jefes, porque no se ha escuchado tanto que esto sea voluntario, porque a mí no me gusta que a nadie presionen, si es por voluntad, bienvenido”, dijo.

Y vinieron los compromisos con el sector salud, “siempre he sido claro, directo, honesto, siempre he cuidado mi palabra y cuando la doy la cumplo”.

Hoy quiero hacer el compromiso con todos los trabajadores de la salud, voy a estar en cada hospital de nuestro estado escuchando a la base trabajadora.

Voy a buscar la manera de todos aquellos que son eventuales, buscar la manera de ayudarlos de codificarlos, de darles cuando menos lo extraordinario. Darles las herramientas para que puedan trabajar en el tema de los insumos, arreglar todos los aparatos que no funcionan y que tienen muchos años que no funcionan, no en esta administración, muchos años porque a inicio hay muchas cosas que se subrogan y creo que es necesario que regresemos a los cuartos de distinción, porque ahí el doctor, el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera, todo mundo se gana un peso más.

Y hay un ingreso adicional, siendo una infraestructura el recurso humano, hay una infraestructura de recurso material, y es verdad, no debe haber pacientes de primera ni de segunda, deben ser todos igual, entonces vamos a darle a todos el mismo trato, que todo sea de excelencia.

Les digo, sé lo complicado que está, pero soy un hombre de retos y cuando les digo que en cada paso en mi vida, en cada peldaño, en cada escalón me ha quedado la experiencia, esa experiencia es lo que le da a uno ese feeling para saber lo que se tiene que hacer, para si no somos capaces de dejarlos a entera satisfacción, cuando menos mejorar cada día y es el compromiso que hago con ustedes amigas y amigos, escucharlos, escuchar cómo gobernar y créanmelo que no los voy a defraudar y no les voy a fallar.

DOS.-Quien ya tiene todo listo para disfrutar y hacer disfrutar a los turistas el municipio de Llera y sus bellezas naturales es precisamente el Doctor Moisés Borjon Olvera, con el festival “Vive Llera”, el cual da inicio el 14 de abril y concluye el día 17 de este mismo mes, inicia con el certamen señorita río 2022, en la explanada de la presidencia municipal a las 19:00 hrs, el viernes 16 continua con un festival cultural, en el balneario la peñita a las 12.00 horas y en la explanada de la presidencia municipal a las 19:00 hrs. El sábado 16 un baile popular en la explanada de la presidencia municipal para concluir el domingo 17 con la premiación deportiva en el campo de la colonia obrera a las 10:00 hrs.

El presidente Municipal dispuso de todo lo necesario para que, en los balnearios de la Peñita, Zaragoza y el Peñón se amenice con música en vivo desde las 13:00 hrs destacando sobre todo la seguridad en la zona y un ambiente completamente familiar, algo que ya extrañaban los lugareños y sus visitantes, hay que decirlo.

TRES. – Por cierto, que Guillermo Mendoza Cavazos, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), entregó estímulos económicos a ochenta y nueve estudiantes de licenciatura y a once estudiantes de bachillerato hijos de docentes de esta casa de estudios.

Cumpliendo con uno de los acuerdos estipulados con el Sindicato Único de Trabajadores Académicos (SUTAUAT) dentro del Contrato Colectivo laboral, Mendoza Cavazos, los estímulos a hijos e hijas del personal docente que se han destacado por su alto promedio escolar.

El evento se llevó a cabo de manera presencial, en esta ciudad con representantes de los veintiséis comités locales del sindicato de académicos, además de ser transmitido por videoconferencia a las diferentes sedes de la Universidad en el estado.

A la entrega de estímulos asistieron el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General de la UAT; y el Mtro. Luis Gerardo Galván Velasco, Secretario General del SUTAUAT.

Ahí el rector reconoció a los estudiantes beneficiados con el estímulo académico, mediante el cual se recompensa la dedicación y el esfuerzo realizados durante el ciclo 2021-3 por los estudiantes de las facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias de la UAT en las zonas norte, centro y sur del estado.

Gerardo Galván Velasco Secretario General del SUTAUAT, reconoció el apoyo brindado por el rector al otorgar estos estímulos basados en el Contrato Colectivo de Trabajo y por seguir trabajando de la mano con el gremio al tiempo que le agradeció las acciones encaminadas para que, próximamente, los docentes puedan regresar de manera presencial a las aulas.