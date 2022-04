«Me hizo sufrir muchísimo»; Ex de ‘La Academia’ denuncia que sufrió acoso de un jefe

Nadia Yvonne, exintegrante de la primera generación de La Academia, denunció que presuntamente fue acosada por un jefe y reveló que la hizo sufrir mucho.

En entrevista por el canal de Gustavo Adolfo Infante, Nadie dijo no pasarla nada bien:

«Sí me llegué a topar con un jefe que me hizo sufrir muchísimo y delante de mi señor padre (me dijo) ‘es que, Nadia, tú tienes que ser más sexi, tienes que usar un pantalón que cuando yo te vea ¡uy!, ye vea así guapa’ pero ya sabes, con esas palabras un poco más fuertes», explicó.

Agregó que fue uno de los momentos más oscuros de su vida, que lloró mucho, pero asegura que siempre se mantuvo firme:

«Simplemente me mantuve firme, y lloré mucho, fue un momento bien oscuro en mi vida pero finalmente Dios es tan bueno, tan justo, que siempre pone a cada persona a su lugar aunque en ese momento no lo entendamos».